"Existen pruebas de que Vicente tiene muerte cerebral", señala Gustavo Adolfo

Vicente Fernández está en condición de "muerte cerebral", esa fue la noticia difundida por la revista TVNotas que sacudió a sus fanáticos y la farándula nacional, la mañana de este martes 12 de octubre. Recordemos que el intérprete de regional mexicano lleva más de dos meses internado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, donde permanece en el área de terapia intensiva.

La revista antes mencionada, aseguró que "El Charro de Huentitán" presentaba úlceras en todo el cuerpo y que sus pulmones están por colapsar. Información se contrapone con el informe médico semanal que se emite para dar actualizaciones del estado de salud del famoso cantante.

El informe más reciente aprobado por la familia Fernández Abarca, emitido este lunes 11 de octubre, se detalló que la salud de "Don Chente", "se ha mantenido en un estado estacionario, con una progresión lenta por la cual no muestra cambios trascendentes en su estado de salud".

El parte médico también detalló que Vicente Fernández se encuentra estable, "en estado de despierto, consciente y con interacción con su familia al momento de su visita". Uno de los aspectos que más ha preocupado a su público es la capacidad respiratoria del también actor, quien se mantiene "muy dependiente de ventilación por medio de traqueostomía, su esfuerzo respiratorio aún es débil, esto generado por la misma enfermedad que afectó sus nervios periféricos".

Información que es distinta a la publicada por la periodista Laura Palmer, en TVNotas, medio al que Vicente Fernández Jr. se refirió para desmentir lo publicado en la revista de circulación nacional.

"¡Buenas noches! Es muy triste ver inventar noticias como ésta, totalmente inventada con el afán de lucro con el público de mi padre. La pseudoperiodista que firmó @laurapalmersirenita y la @revistatvnotas tendrá que demostrar la veracidad de su reportaje. ES UN ASCO QUE ENGAÑEN AL PÚBLICO DE TAL MANERA y lo sostengo junto con toda mi familia", escribió el cantante de 57 años.

Tras su airada respuesta, ahora el periodista Gustavo Adolfo Infante "le da el beneficio de la duda" a quien difundió la información, esto pese a que el reportero de Imagen Televisión pudo comunicarse con los médicos tratantes de Vicente Fernández.

Me parece muy feo que una revista de circulación nacional, con la penetración que tiene TVNotas se aventure a poner en la portada, en la tapa, que tiene muerte cerebral, si no tienen la certeza, comentó el comunicador en su programa 'De Primera Mano', donde aseguró que la periodista que difundió la nota se sostuvo.

Luego Laura Palmer en sus redes sociales se sostuvo. No se echó para atrás, yo hablé con ella y le digo ´¿Laura qué onda´ y dice ´Gustavo, yo tengo todas las pruebas´, o sea eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico, o alguien que estaba, alguno de los médicos, se lo dijo, añadió.

Ahora, el decir no es prueba, conociendo la seriedad de una Laura Palmer que tiene peso en este gremio periodístico, cuando ella habla de pruebas, tendríamos que esperar qué pruebas va a demostrar porque también hablaba yo con una persona muy cercana, parte de la familia Fernández, y me decía ´es que él no va ni para atrás ni para adelante. Los partes médicos que hemos leído hasta ahora son apegados a la verdad, comentó por su parte la periodista Addis Tuñón en la emisión.

"Yo hablé con los médicos y me dicen ´Gustavo, eso no es cierto´, anoche y hoy en la mañana me dijeron ´No es cierto, yo te lo digo, tú tienes derecho de picaporte, eso es mentira´ y le digo ´¿Por qué no salen a decirlo?´, me dicen ´No depende de nosotros, depende de la familia, Fernández. Gerardo es el que lleva la batuta y esperaremos indicaciones de Gerardo´, añadió Gustavo Adolfo, quien no descartó del todo lo publicado por la popular revista.

