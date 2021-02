Explotan contra Camilo por no conocer a Selena: "Nunca la escuche"

Explotan contra Camilo por no conocer a ...

Tunden a Camilo por no conocer a Selena: "Ni idea, nunca la escuché" (FOTOS DE INSTAGRAM)

Usuarios de redes sociales explotan contra Camilo por no conocer a Selena Quintanilla, el cantante colombiano del momento no reconoció la música de "la reina de tex-mex" y aseguró que no tenía idea de quien era pues nunca la había escuchado.

El escándalo surgió por un test que BuzzFeed le hizo a Camilo en noviembre del 2020. La dinámica consistía en escuchar una canción y adivinar el nombre de quien la canta.

El intérprete de "Ropa Cara" acertó a escuchar canciones de Daddy Yankee, Anuel, Billy Ray Cyrus y hasta de Carlos Rivera; pero no logró reconocer la voz de Selena Quintanilla.

No, no sé quién es... No ni idea, nunca la escuché, dijo Camilo al escuchar la canción "Techno Cumbia".

Pero lo que más molestó a internautas fue la broma que hizo Camilo, comentó que no conoce a Selena pero sí conoce a Evaluna, hija de Ricardo Montaner, su gran amor y con quien se casó el año pasado.

No sé de Selena, pero sé de Eva Luna, dijo el joven cantante.

Aunque muchos de sus fans discuparon al intérprete de "Favorito" por no conocer a Selena Quintanilla, muchos aseguraron que es obligación tener nociones de quién fue la "Reina del Tex-Mex".

...y el problema aquí es su respuesta. Morro nomas contesta que no la conoces y ya, NADIE esta hablando o diciendo si conoces a Eva luna. Ya sabemos que la amas un chingo y es súper bonito pero no te pases de lanza jajsja ni al caso tu respuesta. — Vetusto Terrazas. (@Richtergonzalez) February 5, 2021

No entiendo que hay de malo en que Camilo no conozca a Selena. Lo malo fue decir: "Solo conozco a Evaluna" — sinsuerte (@LucioFrozono) February 5, 2021

La gente criticando porque el Camilo no sabe de Selena Quintanilla si no de Evaluna



Son los mismos que le preguntas por alguna leyenda, por la gente de época, por simón Bolivar



Y la respuesta que dan es: Yo no se, yo solo se de mi.mama



Osea wn tampoco se pasen — Una turkaarabevenezolana???? (@SamekjG) February 5, 2021

Creo genuinamente que Camilo es un mal chiste.



¿Cómo va a decir que no sabe quién es Selena pero sí Evaluna? La gente es guevona. — Dunder Mifflin this is Pam (@Jugodeparchita) February 5, 2021

Pues yo te acabo de conocer porque dijiste que no conocías a #Selena! Mucho gusto Camilo; Selena te ha hecho un favor porque muchos no sabíamos de tu existencia — Jorge Rojo (@GeorgeTavarez) February 5, 2021

Con información de Milenio,

(Aline Núñez)