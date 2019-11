Fabián Lavalle sufre asalto a mano armada en pleno día

El famoso conductor de radio Fabián Lavalle reveló que fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México el día de ayer, alrededor del mediodía cuando se dirigió al aeropuerto.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Fabián Lavalle detalló que se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar un vuelo con procedencia a Monterrey, Nuevo León por cuestiones laborales.

Fabián Lavalle contó que los hechos sucedieron sobre Circuito Interior, cuando se dirigía al Aeropuerto en un taxi.

"Desgraciadamente (sucedió) tres minutos antes de llegar al aeropuerto. Ni siquiera he tenido tiempo de hacer una retrospectiva de cómo pasó. Fue en tres segundos o cinco segundos, no sé qué pasó", mencionó Lavalle. "Se paró una camioneta en un tráfico del diablo, nos interceptaron. Yo venía en un carro con el chofer, lo agarraron, le dieron una madriza espantosa y desgraciadamente se llevaron las cosas que traía", agregó.

Detalló que él iba en la unidad revisando su celular, cuando dos hombres bajaron de una camioneta; uno de ellos sometió al conductor del taxi, mientras que el otro sometió al conductor, pidiéndole su maleta y su celular.

"Desgraciadamente no es lo que se llevan, es que ya salir en la Ciudad de México es un peligro. Vivimos con una tristeza impresionante de ver que no soy solo yo. Se hace mucho ruido cuando eres una persona pública porque se entera la gente, pero soy yo y mil más a los que les pasó. Lo peor de todo es que no le dan seguimiento a nada. Están atracando a mano armada y les vale gorro a las autoridades, que deben poner manos en el asunto"

Sin pensarlo, Fabián accedió y le entregó al asaltante todo lo que le pidió, luego, el conductor continuó su camino al Aeropuerto en donde fue auxiliado por personal médico para calmarlo tras el susto que pasó.

Muchas gracias Ruben el apoyo de uds borra todo. Saludos !!! https://t.co/0kDsjs0J1i — Fabián Lavalle (@fabianlavalle2) November 1, 2019

Cabe señalar que hasta ahora, Fabián Lavalle tampoco se ha pronunciado a través de sus redes sociales, pero agradeció las muestras de cariño de sus fans por la preocupación:

