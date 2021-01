Fabiola Campomanes quema su rostro, se obsesionó con una piel perfecta

Fabiola Campomanes termina con quemaduras en el rostro tras someterse a tratamiento de belleza, la actriz se obsesionó con una piel perfecta y en un intento por eliminar sus manchas ocasionadas por el sol, terminó con varias heridas en la frente.

A través de su cuenta de Instagram la actriz compartió un video donde se muestra con el rostro lavado y sin filtros, su aspecto sorprendió a todos sus seguidores, a la famosa se le abrió la piel como consecuencia de los tratamientos a los que se ha sometido para quitar las manchas de la edad.

DANNA PAOLA ALZA LA VOZ CONTRA EL MACHISMO EN SU NUEVO TEMA "CALLA TÚ"

Mi piel está muy tratada, yo creo que ya no aguantó y se empezó a abrir, confío en que obviamente van a sanar, van a cicatrizar, van a estar bien", comentó la actriz en el clip en el que hace un llamado a sus fans para no obsesionarse con esos "defectos.

En su video reflexiona sobre la belleza y deja un fuerte mensaje a sus seguidores, señala que no es nada bueno obsesionarse con los rostros perfectos que vemos en redes sociales ya que la perfección no existe, lo que importa no es la apariencia, no es lo que se ve, sino lo que se logra transmitir a otros.



A veces está divertidísimo utilizar los filtros y ver esas pieles perfectas, pero la perfección no existe, no es real, la realidad de las cosas es que vamos a cambiar todos, nuestro físico se modificará y hay que fluir con eso. Confiemos en lo que es real, la energía que somos, en lo que hacemos sentir a las personas, eso es increíble, eso es más lindo, porque no se ve, se siente.

La actriz aconsejó cuidar el cuerpo por cuestiones de salud, pero sin que esto signifique una obsesión que ponga en riesgo.



TV AZTECA PRESUME A LOS NUEVOS COACHES DE "LA VOZ KIDS"

Lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo, de entender que no es bueno obsesionarse con nada, es una tontería real, hay que aceptar los cambios, porque todo cambia, eso es una constante en nuestras vidas, si no lo entendemos vamos a sufrir mucho, expresó en medio de lágrimas que no pudo evitar derramar mientras reflexionaba.

Con información de Publimetro.



(Aline Núñez)