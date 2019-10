Fabiola Campomanes se defiende de supuesta agresión contra su novio Jonathan Islas, da su versión

Mediante un video la actriz Fabiola Campomanes rompió el silencio y habló de la supuesta agresión que le hizo a su ex pareja Jonathan Islas.

De acuerdo a Publimetro, Fabiola Campomanes desmintió las acusaciones y contó su versión.

el 24 Ago, 2019

Recordemos que el actor Jonathan Islas aseguró que fue golpeado por su ex pareja.

A través de un video en su cuenta de oficial de Instagram, Fabiola Campomanes narró el momento en que Islas supuestamente la agredió verbal y físicamente, pues "el tipo estaba fuera de sí", y aseguro la actriz que se encontraba alcoholizado.

"Esta es la verdad, yo mantenía una relación sentimental con Jonathan Islas y el día de ayer decidí terminarla... después voy a un cumpleaños donde él no fue invitado, llegó en estado de ebriedad y lo primero que hizo fue agredirme", narró Fabiola Campomanes.

La actriz detalló que tras el conflicto con su ex decidió salir de la fiesta, tomar un taxi y llegar a su casa, donde él la alcanzó.

"Él entró segundos después, me agredió verbal y físicamente, me empujó", sostuvó Fabiola Campomanes.

Pero eso no fue todo también detalló que su hija estaba durmiendo en su cuarto, "me dio vergüenza todo lo que vivía. Mantener una relación sentimental con alguien que me habían dicho tenía esas actitudes".

Fabiola aseguró que el joven se quedó a dormir en su casa y por la mañana se puso violento. "Se puso muy violento, me agredió violentamente y salí corriendo de mi casa".

