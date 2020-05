Fabiola Martínez revela si es la amante del esposo de Karla Panini

Desde hace unas semanas el pleito entre Karla Luna y Karla Panini se volvió viral y ha colocado a "la comare güera" en el ojo, pero hace unos comenzó a circular el rumor de que Américo Garza podría tener una nueva amante.

De acuerdo a Grupo Fórmula, desde hace días usuarios de redes sociales comenzaron a especular de una relación sentimental entre Américo Garza, actual esposo de Karla Panini y Fabiola Martínez.

Recordemos que la relación entre Karla Panini y Américo Garza inició cuando él aún estaba casado con Karla Luna y ellas eran parte del dúo cómico de "Las Lavanderas", por lo que cientos de usuarios no le perdonan a la presentadora de televisión la supuesta traición a su amiga, con la que compartía cuadro en el programa ´Las Lavanderas´.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOSÉ EDUARDO DERBEZ REVELA QUE TUVO UN ROMANCE CON MUJER DE 50 AÑOS









Ahora que los años han pasado, los usuarios en redes sociales parecen no perdonar a Karla; aunque ni siquiera conocen los detalles de la relación.

Por lo anterior, se viralizó un rumor que apuntaba a que Américo Garza estaría cometiendo una infidelidad a Panini con una joven de Monterrey.

De acuerdo con supuestos testigos, Américo Garza se habría involucrado sentimentalmente con la presentadora de televisión de Monterrey Fabiola Martínez.

FABIOLA MARTÍNEZ MANDA MENSAJE A KARLA PANINI

A través de una entrevista con Multimedios, Martínez negó que tenga una relación con el esposo de Karla Panini; "me han estado buscando y yo no sé ni por qué".

"Yo no se de dónde salió mi nombre, yo lo que he estado viendo mucho es que unas personas dicen que yo estoy haciendo esto para ayudar a Karla Panini, a que salga bien librada".

Asimismo, Fabiola Martínez aseguró no ser amiga de Panini; "no soy amiga de la señora, eso sí quiero que se recalque, sí quiero que se aclare que ella y yo no somos amigas".

Pero cuando el periodista le preguntó si conoce a Américo Garza, nerviosa dijo que sí, pero que no tiene una amistad con él.

"No es buen momento de hablar de ello. No fue así (salir con él), fue cuestión de trabajo, hace 4 años. No he tenido contacto".

Pero dejo entre ver que si existió una "relación" con él: "Hay una historia, pero esa historia yo no soy quién para contarla, ya no me quiero meter en esto, no quiero ya decir nada. Luego se hace un show y este hombre anda amenazando a medio mundo y qué flojera" agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÉRIKA BUENFIL EN APRIETOS, UNA MOSCA SE METIÓ A SU BOCA DURANTE VIDEO









Fabiola incluso contó que ella de quien era amiga era de Karla Luna y respondió a quienes aseguran, postea todo lo que Américo le obsequia en redes sociales:

"Hubo una historia pero yo no quiero contarla. Todo lo que yo suba a Instagram, dicen que es él. No, no es Américo".

Terminó diciendo que ella no quiere ser el karma de nadie, ni siquiera de Panini; "cada quien tiene su propio karma, le quisiera dar gusto a México, pero no, yo no soy".

(Azucena Uribe)