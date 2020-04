Fallece a causa del coronavirus el comediante Eddie Large

Eddie Large será recordado por su larga trayectoria en la comedia y por su participación en el programa "Syd Little" (FOTO TOMADA DE WEB)

El mundo de la comedia se encuentra de luto, falleció el cómico Eddie Large, a la edad de 78 años, victima del covid-19, así lo dio a conocer su familia a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Telegraph, Eddie Large falleció a la edad de 78 años, el comediante se contagió del coronavirus mientras recibía tratamiento médico en un hospital por la insuficiencia cardíaca que padecía.

Edward Hugh McGinnis tenía una exitosa y larga trayectoria de 50 años en el mundo del entretenimiento, saltó a la fama en la serie "Syd Little", participó en varios programas de comedia como "Large and Little", en 1971 ganó el primer lugar en el programa de talentos Opportunity Knocks.

Su hijo Ryan McGinnis informó a través de cuenta de Facebook que en la madrugada su padre había fallecido. Su corazón no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra el coronavirus. Eddie Large recibió un trasplante de corazón en el año 2003.

Con gran tristeza que mamá y yo tenemos que anunciar que mi padre falleció en las primeras horas de esta mañana. Había estado sufriendo de insuficiencia cardíaca y desafortunadamente, mientras estaba en el hospital, contrajo el coronavirus, que lamentablemente su corazón no era lo suficientemente fuerte como para luchar.

Su esposa se encuentra muy triste por la muerte de Eddie Large, al que consideraba su mejor amigo.

Había estado enfermo por un tiempo, pero cuando sucede, te golpea. Estuvimos juntos 60 años. No era como tener una pareja. Éramos amigos.

El representante de Eddie Large informó que la familia se encontraba "muy triste" debido a que no pudieron estar junto a él la última semana debido al coronavirus, por cuestiones de protocolo se cancelan las visitas para prevenir los contagios.

Su familia estaba muy triste por no poder estar en la misma habitación que él, tocándolo, en la última semana debido al coronavirus. Solo podían hablar por teléfono, lo que obviamente era muy triste para ellos. Pero querían agradecer al NHS, que fue fantástico en todo momento.

(Ann Ventura)