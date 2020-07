Fallece a los 104 años la legendaria actriz Olivia de Havilland

El fallecimiento de Olivia de Havilland, fue dado a conocer por su por su agente Lisa Goldberg.

De acuerdo con Infobae, Olivia de Havilland murió pacíficamente de causas naturales este domingo en su casa en París, donde vivía desde hace más de 60 años.

Olivia de Havilland era una de las últimas sobrevivientes de la edad dorada del Hollywood clásico. Será recordada por su participación en la película "Lo que el viento se Llevó".

Olivia de Havilland ganó dos premios Oscar a mejor actriz protagonista por "To Each His Own" and "The Heiress", y coprotagonizó varias películas con Errol Flynn, entre ellas "The Adventures of Robin Hood". Ademas ganó un Globo de Oro y el Premio de la Crítica de Nueva York.

Olivia de Havilland mantuvo una rivalidad antológica con su hermana Joan Fontaine. En 1943 Olivia de Havilland puso en jaque a los grandes estudios de Hollywood, al llevar a juicio a Warner para luchar por el derecho de los actores a negociar mejores contratos.

Por su trayectoria y su contribución a la industria cinematográfica Olivia de Havilland, la actriz recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Olivia de Havilland era la última sobreviviente del reparto de la película "Lo que el viento se llevó", película por la que fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel como Melania Hamilton.

Después de retirarse Olivia de Havilland se alejó de los reflectores, el 2003 regresó para participar en la edición 75 de los Premios Oscar y esporádicamente participó en obras teatrales y series de televisión como "Roots" y "North and South". Su último trabajo en el medio fue "The Woman He Loved".

(Ann Ventura)