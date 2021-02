Fallece el actor de "Salvados por la campana", Dustin Diamond

El mundo del espectáculo está de luto, se dio a conocer la muerte del actor Dustin Diamond.

Dustin Diamond, interpretó el papel de "Screech" de la popular serie de comedia de la década de 1990, "Salvados por la campana" (Saved by the Bell).

Hace un par de días, Dustin Diamond de 44 años, confirmó que padecía cáncer de pulmón en fase terminal. La noticia sobre su fallecimiento fue dada a conocer por el portal TMZ.

A través de un comunicado su representante Roger Paul reveló que la condición de Dustin Diamond: "había empeorado enormemente desde la semana pasada, y lo sacaron de los respiradores en un intento de llevarlo a cuidados paliativos".

TMZ detalló que la novia de Dustin Diamond estaba junto a él cuando el actor falleció.

En días recientes, Roger Paul declaró que Dustin Diamond se encontraba recibiendo tratamiento de quimioterapia, y que la situación era grave.

¿QUIÉN ERA DUSTIN DIAMOND?

Dustin Diamond comenzó su carrera en "Yogi´s Great Escape" y en un episodio de "It´s a Living" en 1987.

Su carrera siguió despegando con "Good Morning, Miss Bliss". Su interpretación de "Screech" en la serie "Saved by the Bell", le dio fama internacional, posteriormente se unió al spin off de "Salvados por la campana: Los años universitarios".

LOS POLÉMICOS ESCÁNDALOS DE DUSTIN DIAMOND

Dustin Diamond también protagonizó un polémico escándalo, el actor participó en un video porno en 2006, con el que buscó relanzar su carrera. En una entrevista admitió que él no protagonizó ninguna escena erótica, sino un doble.

En 2009 publicó el libro "Behind the Bell", sobre la historia del elenco de la serie, en el que describió a varios de los actores de manera negativa. En 2013 Diamond reconoció que el libro fue realizado por un escritor fantasma, quien lo entrevistó y compiló el libro a partir de sus respuestas.

Dustin Diamond fue arrestado en 2014 en Wisconsin por posesión de una navaja, que presuntamente sacó durante un altercado en un bar en el que un hombre fue apuñalado.

En 2015, Diamond fue condenado por dos delitos menores: portar un arma oculta y alterar el orden público.

Fue absuelto del cargo más grave, que puso en peligro imprudentemente la seguridad pública. Un mes después fue condenado a cuatro meses de prisión; de estos solamente cumplió tres meses y fue puesto en libertad condicional. La polémica siguió en la vida de Dustin Diamond el actor violó los términos de su libertad condicional y fue arrestado en mayo de 2016.

Con información de Infobae

(Ann Ventura)