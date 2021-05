Fallece en accidente aéreo en Tennessee Joe Lara, actor de la película "Tarzán"

El mundo del espectáculo se encuentra de luto se dio a conocer que falleció en un accidente aéreo Joe Lara, actor de la película "Tarzán".

Joe Lara, saltó a la fama al protagonizar la película "Tarzán en Manhattan", de 1989, y la serie "Tarzán: Las aventuras épicas", que se transmitió de 1996 a 1997.

MEMO APONTE PARODIA A "CRUELLA DE VIL" Y LO TUNDEN EN REDES CON MEMES

Joe Lara murió luego de que la avioneta Cessna C501 en la que viajaba cayó el sábado en un lago de Tennessee, así lo han informado medios como The New York Times y Deadline, tras un comunicado del Rutherford County Fire Rescue.

Entre las siete personas que viajaban se encontraban Joe y su esposa Gwen S. Lara. Las autoridades notificaron que en el accidente aéreo también murieron Brandon Hannah, David L. Martin, Jennifer J. Martin, Jessica Walters y Jonathan Walters, todos de Brentwood, Tennessee.

La Administración Federal de Aviación reportó que la avioneta Cessna C501 partió del aeropuerto Smyrna Rutherford con rumbo al Aeropuerto de Palm Beach cuando se estrelló el sábado por la mañana. Las autoridades no han dado el número de registro de la avioneta. Las autoridades ya se abrió una investigación para determinar qué pudo haber causado el accidente.

¿QUIÉN ERA JOE LARA?

Joe Lara nació en San Diego, California el 2 de octubre de 1962. A la edad de 19 años, una agencia de modelos se acercó a él, comenzó a trabajar como modelo profesional. Posteriormente, decidió irse a Los Ángeles para comenzar una carrera como actor.

SECRETARÍA DE CULTURA PIDE QUE ZARA ACLARE APROPIACIÓN CULTURAL DE DISEÑOS

Poco después de ser elegido para una campaña de Jordache Jeans, Lara tuvo la oportunidad de hacer una audición para el papel protagónico de "Tarzán en Manhattan".

Joe Lara fue protagonista de casi 20 películas de "Tarzán". Antes de su icónico personaje participó en "Steel Fronteir", "Sunset Heat", "Gunsmoke: The Last Apache", "American Cyborg: Steel Warrior", "The Magnificent Seven", "Baywatch" y "Tropical Heat". En 2002, se retiró de la actuación para dedicarse a la música.

(Ann Ventura)