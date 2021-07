Fallece Richard Donner, director de "Superman" y la saga "Arma mortal"

El mundo del cine se encuentra de luto se dio a conocer el fallecimiento de Richard Donner, director de "Superman", la saga "Arma mortal" y "Los Goonies".

De acuerdo con el portal Deadline, Richard Donner murió a los 91 años. El fallecimiento del director fue confirmado por su esposa, la productora Lauren Schuler Donner y por su representante.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de la muerte del director Richard Donner.

Richard Donner, nació en el Bronx, Nueva York, comenzó su carrera como director de televisión, entre sus programas más exitosos destaca: "Route 66", "The Rifleman", "The Twilight Zone", "The Man From U.N.C.L.E", "Gilligan's Island", "Perry Mason y el salvaje oeste".

Después de su ópera prima, la comedia criminal de 1968 "Salt & Pepper", protagonizada por Sammy Davis Jr. y Peter Lawford, Donner se dedicó al mundo del cine por completo con la aterradora película "The Omen" de 1976 .

La película "Superman" fue uno de sus máximos proyectos cinematográficos, la cinta fue protagonizada por Christopher Reeve junto a Margot Kidder, Marlon Brando y Gene Hackman.

"Superman" fue un éxito en taquilla al recaudar más de $ 300 millones en la taquilla mundial. La primera tienda cinematográfica basada en un personaje de cómic de superhéroe obtuvo tres nominaciones al premios Oscar y ganó un premio especial de la Academia de Hollywood por sus efectos visuales.

Richard Donner, también fue un productor en las películas de "Free Willy", "X-Men" y "X-Men Origins: Wolverine".

El último proyecto cinematográfico de Richard Donner como director fue "16 Blocks" de 2006.

(Ann Ventura)