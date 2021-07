Familia de "El Loco" Valdés pelea por los derechos de la bioserie

Yo les quiero decir una cosa, para que mi papá haya dado los derechos a alguien, en aquel entonces debe haber estado en plenitud de facultades para darle los derechos a alguien, somos 12 hijos, yo les preguntaré a ustedes ¿no es raro que se le haya dado a un nieto y no a uno de sus 12 hijos el derecho de hacer la video serie del "Loco" Valdés?... Yo lo que diría es que realmente ha pasado un año, no creo que ahorita se vaya a hacer algo de Don Manuel "El Loco" Valdés, no creo, pero de que yo iría a tribunales o si alguien hace la serie del "Loco" Valdés, bueno, si realmente tiene los derechos de mi papá, y mi papá es una marca, no me voy a poner a alegar nada de herencias o regalías, yo no quiero nada, que quede muy claro.