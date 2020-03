Familia de José José analizará sus cenizas para saber cómo murió

Han pasado seis meses del fallecimiento de José José, la muerte que sacudió a México y gran parte del mundo por el misterio que esconde; Anel Noreña, ex esposa del "Príncipe de la canción" asegura que sus hijos analizarán las cenizas del cantante para revelar los secretos que hay detrás de su muerte.

De acuerdo con TvNotas, tras la muerte de José José hubo un escándalo entre los hijos del primer matrimonio del cantante, Marysol y José Joél y Sarita Sosa, la hija que tuvo "el príncipe de la canción" con su segundo y último matrimonio. La disputa fue para explicar cómo falleció el cantante y en dónde descansarían sus restos.

Definitivamente mis hijos van a saber de qué, a qué hora y cómo fue que su papá murió. Hay algo muy importante, muy interesante que se puede saber a través de las cenizas, dijo Anel Noreña en entrevista para el programa Hoy.

Exhumar las cenizas de José José e suna desición a la que llegaron sus hijos mayores para saber cómo murió su padre, ya que Sarita Sosa no ha revelados detalles al respecto.



Van a poder tener mucha información mis hijos, que Sarita total que si no aparece o si se aparece, yo no sé, pero la cosa es que ellos estén tranquilos, que realmente toda la gente que amó a José sepa, cómo, qué, a qué horas y qué pasó con él, porque sí se puede saber, aunque sean las cenizas, destacó.

Anel no descartó que las cenizas que sus hijos recibieron no sean las de su difunto ex esposo.



Ahora que, si no son las cenizas, eso ya va a ser otro problema, pero si son las cenizas si vamos a poder saber.

