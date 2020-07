Familia de Karla Luna podría mandar a la cárcel a Américo Garza

El periodista Javier Ceriani reveló que Américo Garza podría ir a la cárcel por no asistir a las convivencia con sus pequeñas hijas, fruto de su relación con Karla Luna (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Américo Garza sigue dando de qué hablar, el esposo de Karla Panini continua peleando con la familia de la ex "Lavandera", Karla Luna.

De acuerdo con Grupo Fórmula, un trámite y la familia Luna puede mandar a la cárcel a Américo Garza, así lo dio a conocer el programa "Chisme No Like".

A través de un video publicado por el programa de espectáculos "Chisme No Like", el periodista Javier Ceriani explicó que el posible arresto de Américo Garza no será ahora mismo, sino que la decisión depende de familia de Karla Luna.

Con un trámite de la familia Luna con su abogado se puede arrestar a Américo Garza ya hay arresto directo si es que la familia Luna hace un pequeño trámite.

Javier Ceriani explicó que Américo Garza perdió los amparos penales y las suspensiones que tenía por no acudir a la convivencia con sus hijas.

Hoy perdió todos los amparos que tenía y las suspensiones por haber faltado a citas y no cumplir con convivencia que se fijó en 2018 para las niñas y la familia Luna. El abogado de la familia Luna tiene agarrado a Américo Garza por los huev s.

La juez que lleva el caso de Américo Garza espera que se pueda arreglar el tema de la convivencia de las hijas de Américo y Karla Luna, con la familia de la fallecida comediante. Si la familia Luna se decidiera a realizar la denuncia Américo Garza podría pasar hasta 15 horas en la cárcel.

Se va a pedir directamente que se arregle la convivencia, esta es la gran victoria y Américo puede estar arrestado mínimo 15 horas.

