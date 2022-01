Familia de Octavio Ocaña pide apoyo al público, con fotos y videos del crimen

El pasado 29 de octubre el actor Octavio Ocaña murió luego de ser perseguido por policías y que se disparar por accidente, pero el dolor para la familia sigue siendo muy fuerte, por lo que pidieron ayuda a las personas que fueron testigos de los hechos.

EMMA WATSON EN MEDIO DE LA POLÉMICA, ISRAELITAS LA ACUSAN DE ANTISEMITA

Recordemos que la familia del actor de la serie "Vecinos" rechazó la versión oficial de las autoridades, por lo que se inició una investigación independiente para esclarecer los hechos.

Desde noviembre de 2021 un perito contratado por los parientes del histrión reveló que no hay evidencia química o biológica que sustente la explicación de los policías implicados en el caso.

Por esta razón, los padres y las hermanas de "Benito Rivers" siguieron con su indagación y ahora nuevamente recurren al público para pedir un favor especial.

La hermana de Octavio Ocaña fue quien agradeció el apoyo de la población ante lo que denominó una injusticia y pidió que le envíen fotos y videos del sitio donde falleció su hermano, para facilitar el esclarecimiento de la muerte.

"No vamos a descansar hasta que se conozca la verdad. Las investigaciones han seguido su curso y cada día tenemos más elementos para comprobar que mi hermano no se disparó. Aún queda un largo camino por andar, por eso hoy me dirijo a ustedes para pedir su apoyo", expresa la mujer.

"Tenemos en nuestro poder una gran cantidad de videos y fotos que nuestro equipo está analizando de manera minuciosa, pero sabemos que existen muchos más que la gente quiere compartir pero que quizá tengan miedo de hacerlo o que quizá no tengan manera de hacérnoslos llegar; videos que puedan contribuir a esclarecer los hechos", mencionó la hermana de Octavio Ocaña.

DAVID "TOLOLOCHE", MÚSICO DE "EL FANTASMA", MUERE EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

"Les pido de favor: si ustedes tienen videos o fotos que ustedes tengan o algún conocido de ustedes haya tomado en ese momento o momentos después, por favor, envíenoslos. Nosotros cuidaremos su identidad y sus datos serán confidenciales", refirió y detalló que los canales de contacto son: el correo contacto@lexpro.mx y el WhatsApp 5527321196.

(Azucena Uribe)