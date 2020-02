Famosa actriz de "El Señor de los Cielos" sufre accidente en Carnaval de Barranquilla

Una de las actrices más queridas de la serie "El Señor de los Cielo", sin duda es Carmen Villalobos que recientemente reveló que sufrió un terrible accidente durante su participación en el Carnaval de Barranquilla, lo que le ha impedido caminar desde entonces.

De acuerdo a Tribuna, el Carnaval de Barranquilla inició el pasado 21 de febrero y se terminó el pasado martes 25 de febrero, sin embargo, para Carmen Villalobos acabó antes ya que se lesionó la pierna en el primer día que asistió a este, misma de la que aún no se recupera y sigue sintiendo dolor.

Carmen Villalobos no reveló como sucedió su accidente, pero señaló que fue sumamente doloroso y los paramédicos que se encontraban en el sitio corrieron para ayudarla, dado que no podía dar ni un paso más.

"Con el tema del pie y lo que me pasó en el carnaval me tocó desaparecer porque he tenido unos días bien difíciles", dijo Carmen.

La actriz agradeció a todos sus fans y seguidores por su preocupación y mensajes de aliento, señaló que se siente mejor, pero que aún no está al 100 por ciento.



"Estoy mucho mejor, gracias a todos los que me han escrito, a los que entienden que dejé de ver a mucha gente en Barranquilla pero desafortunadamente no pude, el dolor se apoderó de mí el fin de semana y fue bastante complicado", concluyó.

