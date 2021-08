Famosa conductora revive el secuestro que vivió a manos de Sergio Andrade

Hace unos días la cantante Gloria Trevi confirmó la realización de su bioserie y con ello comenzaron a surgir nuevos nombres de algunos personajes de su vida como Sergio Andrade.

Fue por eso que una famosa conductora de “De Primera Mano” aprovechó para confesar que fue secuestrada por el productor, Sergio Andrade.

La presentadora de la televisora Imagen Televisión, Addis Tuñón comentó en el programa de espectáculos en donde aparece al lado de Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera la ocasión en la que la ex pareja de “La Trevi” la privó de su libertad.

La conductora de “DPM” se sinceró al respecto de una ocasión en la que la enviaron a entrevistar al productor para conocer más al respecto de la situación relacionada con la polémica de su famoso “Clan Trevi Andrade”.

“A mí me secuestró Sergio Andrade, luego les contaré, pero me secuestró un día en busca de una entrevista. Es un hombre que es un gran manipulador, encantador”, expresó Addis Tuñón quien comentó que le quitaron sus pertenencias.

“Me soltaron cuando él quiso”, comparte la conductora de “DPM”, Addis Tuñón

La conductora también comentó que fue una situación complicada en su vida, pero que prefirió no denunciar; más adelante en la emisión en donde reveló lo que le ocurrió compartió ciertos detalles que resultaron un tanto perturbadores.

“Fue complicado, me soltó cuando él quiso”, expresó la presentadora Addis en el programa; pero su experiencia fue compartida por uno de sus compañeros en el programa de espectáculos.

“Su modus operandi, en esas horas que estuve en esa casa, encerrada con él y esa mujer que me dio una llave de salida. Me dijo cuando no puedas más tú dile ‘eres casa y que tienes un hijo varón”, expresó la presentadora.

Addis Tuñón expresó que el hombre trató de acercarse e incluso ya la estaba manoseando, e incluso comentó que la mujer con quien estuvo en el secuestro que duró cerca de diez horas.

Por otra parte, la conductora no quiso comentar más acerca de la identidad de la trabajadora y amiga de Sergio Andrade, pero compartió que “ya trabajaba con ellos e incluso estuvieron en el Cereso”.

(Azucena Uribe)