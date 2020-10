Famosas hablan de su lucha contra el cáncer de mama

El 19 de octubre no es una fecha más en el calendario, se conmemora el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, una oportunidad para concientizar sobre la importancia de la prevención de una de las enfermedades más extendidas por el mundo; prácticamente no hay nadie que no conozca un caso, incluso, varias famosas han compartido sus historias de lucha para tratar de inspirar, informar o ayudar a otras mujeres.

Solo en nuestro país, el cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres, lo que significa que cada año se les detecta a cerca de 25 mil mujeres. La franja habitual de diagnóstico del cáncer de mama está entre los 35 y los 85 años, siendo las edades comprendidas entre los 45 y los 65 las más proclives para su aparición. Sin embargo, si se localiza a tiempo, el porcentaje de curación es muy alto, en torno al 85%. Por lo tanto, una parte fundamental de su prevención y tratamiento reside precisamente en su detección. Gracias a las autoexploraciones se pueden descubrir tumores que nos ayuden a dar la voz de alarma. Las revisiones médicas periódicas deben convertirse en algo rutinario que nos ayude a familiarizarnos con la prevención del cáncer y a perderle miedo a las mamografías.

ESTAS SON ALGUNAS FAMOSAS QUE HAN COMPARTIDO SU HISTORIA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA:

ANGELINA JOLIE

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ?N??L?N? ??L?? ?FF????? (@_angelinajolieofficial._) el 19 de Oct de 2020 a las 1:53 PDT

Angelina Jolie, quien es considerada una de las mujeres más bellas del mundo, conocida a nivel mundial por su trabajo en Hollywood y por su polémico matrimonio con el también actor Brad Pitt; en mayo de 2013 logró que todo el mundo volteara a verla, pero no por sus labores altruistas o por sus películas, ese mes anunció que se sometió a una doble mastectomía para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, enfermedad que causó la muerte de su mamá y su tía.

Jolie es portadora de una mutación del gen BRC1 y tenía 87 por ciento de posibilidades de desarrollar cáncer de mama y 50 por ciento para cáncer de ovario. En marzo del 2015, la actriz decidió también extirpar sus ovarios y trompas de falopio.

La actriz de 45 años, es madre de seis hijos y espera que su historia pueda servir de inspiración a otras mujeres para informarse y conocer sus opciones.

Ya no podré tener más hijos, y se espera que experimente ciertos cambios físicos. Pero me siento en paz con lo que sea que suceda, no porque sea fuerte, sino porque es parte de la vida. No es nada de lo que estar asustada.

La realidad es que aún sigo siendo propensa a padecer cáncer. Voy a buscar maneras naturales de reforzar mi sistema inmunitario. Me sigo sintiendo muy femenina y estoy muy segura de las decisiones que estoy tomando por mí y por mi familia. Sé que mis hijos nunca tendrán que decir: 'Mamá murió de cáncer'.

Angelina decidió hacerse una operación preventiva, sin embargo, otras mujeres enfrentaron el diagnóstico de tener cáncer de mama.

CYNTHIA NIXON

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cynthia Nixon (@cynthiaenixon) el 15 de Ene de 2019 a las 7:16 PST

La abuela y la madre de Cynthia Nixon, la actriz estadounidense, 54 años, padecieron la enfermedad. La estrella de la serie de televisión "Sexo en la Ciudad" descubrió el cáncer en un examen completo de rutina en 2006.

"Comencé a hacerme mamografías a los 35 porque mi madre tuvo cáncer de mama en dos ocasiones. Fui muy afortunada, de no haberlo notado, quién sabe cuánto más habría avanzado".

KYLIE MINOGE

Ver esta publicación en Instagram ´Slow down and dance with me!´ ... Excited to perform the mashup of David Bowie´s Fashion (????) & my Slow tonight! Tune in to see this and some sofa-time on @thegrahamnortonshowofficial at 10.40pm ???? Una publicación compartida por Kylie Minogue (@kylieminogue) el 22 de Nov de 2019 a las 12:45 PST

A la intérprete australiana le diagnosticaron la enfermedad en 2005, Kylie Minoge tuvo que someterse a sesiones de quimioterapia que le provocaron la caída de cabello.

"Alguien me dijo en ese momento: ´Tienes que ser un poco egoísta´. No está en mi naturaleza ser egoísta pero ahora es el momento de serlo, de dejar que la gente cuide de ti...Y eso es lo que hice".

Pasan años hasta que te dan el alta y por ese entonces mi pelo comenzó a crecer. Fue muy emocionante, como un milagro. Ese periodo me enseñó muchas cosas. Sé que soy fuerte pero cuando estás luchando contra algo así es una mezcla, una mezcla de emociones y recuerdos, dijo al programa australiano ´60 minutos´.

ANGÉLICA MARÍA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fans de Angélica María (@fansdeangelicamaria) el 8 de Sep de 2018 a las 5:45 PDT

La madre de la cantante y actriz mexicana Angélica María, murió de cáncer de mama a los 72 años. En 1997, al cumplirse algunos meses de la muerte de su mamá debido al cáncer, le detectaron la enfermedad a la actriz gracias a una mamografía. El médico le dijo que tenía una bolita y le hicieron una biopsia. Cuando le dijeron que era cáncer, dice que le dio "un susto del demonio".

Yo quería primer terminar una gira y después que me operaran, pero el doctor me dijo ´su mama ya se murió, supongo que usted no quiere morirse también, opérese mañana. Me operé, me retiraron el seno y aquí estoy.

LUZ CASAL

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luz Casal (@luzcasaloficial) el 7 de Ago de 2019 a las 3:04 PDT

La cantante española Luz Casal, fue detectada con cáncer de mama en 2007, tres años después, en 2010, la enfermedad regresó. Cuando le dieron el primer diagnóstico, su reacción fue "tengo que enfrentarme a un bicho".

El cáncer tiene un significado demasiado relacionado con el fin. Considero que la enfermedad, los dos episodios, me han traído cicatrices, dolor, ciertas incomodidades, pero si tengo que ponerlo en la balanza, lo que saco está más a favor que en contra porque, si sales de una experiencia dura, sales fortalecida.

DANIELA ROMO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por su885quitoplus (@su885quitoplus) el 19 de Oct de 2020 a las 3:21 PDT

En un examen de rutina le diagnosticaron la enfermedad a Daniela Romo en 2011:"Fue una experiencia que ha sido difícil, pero ha sido feliz, ha sido aleccionadora y hermosa. Fue un camino arduo, difícil, doloroso y ahora sí que éste fue el papel de mi vida"

Tienes que aprender a comer con los ojos, a ver la comida y acordarte que sabía rico y tienes que comer aunque no tengas ganas, porque te sabe como si te hubieras metido un clavo medio oxidado, describió Romo

A Romo la distinguía su larga cabellera, pero debido a la quimioterapia se tuvo que rapar.

Para el papel más importante de tu vida no te importa cambiar de look. Además, me pagaron más que a Demi Moore y que a todas esas que ganan 20 millones de dólares: me pagaron con otro pedazo de vida, comentó con el mejor humor.

PATRICIA REYES SPÍNDOLA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Navarro González (@carmenactriznavarro) el 11 de Jul de 2019 a las 11:58 PDT

La actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola, fue diagnosticada con cáncer en noviembre de 2011, un mes antes había participado en una campaña para prevenir el cáncer de mama.

"Efectivamente no me hacía revisiones y ese día le miento a la prensa", hasta ese momento, la actriz sólo se había hecho dos revisiones en toda su vida. "Esa noche yo ya traía cáncer".

Quisiera que las mujeres tomaran conciencia que no hay que dejarse, en mi caso fue una suerte que fuera yo al doctor a tiempo, pero el cáncer es una enfermedad silenciosa y muy rápida, si la tomas a tiempo no es una sentencia de muerte, sostuvo.

OLIVIA NEWTON-JOHN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 28 de Jul de 2020 a las 4:36 PDT

A Olivia Newton-John le diagnosticaron la enfermedad en 1992: "Para mí vivir un día más es un regalo. El riesgo siempre está ahí. Nunca me ha gustado despertar compasión y pena por haber padecido un cáncer de mama. Me siento limpia y mi escala de valores ahora está centrada en mi familia, mis amigos y en el cuidado de los enfermos de cáncer en los hospitales. Ahora sé que mi vida es mía. Pienso en el presente, el pasado se queda atrás y el futuro no pienso en él porque, hace unos años, no sabía si llegaría porque tuve esa enfermedad que no sabía si superaría".

SHANNEN DOHERTY

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shannen _ Doherty_ fanpage?? (@brendawalsh_forever) el 17 de Oct de 2020 a las 2:20 PDT

La protagonista de la serie "Beverly Hills 90210", Shannen Doherty, empezó en marzo de 2015 su lucha contra un cáncer de mama invasivo que presentó metástasis en al menos un nódulo linfático.

Es cierto, tengo cáncer de seno y en la actualidad estoy en tratamiento, dijo en agosto pasado a la revista People.

"No estoy lista para morir. Tengo mucha vida en mí". La actriz habló abiertamente de su enfermedad en el programa de televisión estadounidense "Good Morning America": "Es un trago muy amargo en todos los sentidos. Tengo días en los que me pregunto: ´¿por qué yo?´ Pero después pienso: ´¿quién si no? ¿quién merece esto? Nadie´", dijo en ese entonces Doherty.

ADAMARI LÓPEZ

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adamari Lopez (@adamarilopez) el 9 de Ene de 2019 a las 8:59 PST

La actriz puertorriqueña Adamari López, fue diagnosticada con cáncer de mama a los 33 años: "Yo sufrí el cáncer a una edad que no es común, y creo que cuando la gente ve lo que pasé, dice ´pero es una muchacha tan joven y si le pasó a ella, también me puede pasar a mí".

Tocando uno de mis senos descubrí una bolita que parecía que no era normal. Fui al médico y me dijo que a lo mejor era un cambio hormonal por el período, pero me siguió el dolor y regresé y me hicieron una mamografía y descubrieron que tenía una masa. Luego una biopsia confirmó que era maligna, que era cáncer.

MAGGIE SMITH

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maggie Smith Fans (@maggiesmithfanaccount) el 17 de Oct de 2020 a las 1:23 PDT

Maggie Smith tenía 74 años y filmaba "Harry Potter y el secreto del príncipe", cuando descubrió una bolita en su seno, pensaba que no sería nada serio porque antes tuvo uno que fue benigno.

El cáncer fue "espantoso" y la quimioterapia "es algo que te hace sentir mucho peor que el cáncer mismo", reveló la actriz, quien también es una de las estrellas de la serie Downton Abbey.

ALEJANDRA GUZMÁN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Guzma´n (@laguzmanmx) el 9 de Feb de 2020 a las 8:04 PST

Cantante mexicana Alejandra Guzmán, recibió el diagnóstico en 2007

"Yo me negué a dejar de vivir, de respirar, de amar. Cuando el doctor me entregó el diagnóstico me di cuenta de que la vida era de papel. Vi la muerte frente a mí", dijo a la revista ¡Hola!.

LORENA ROJAS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Rojas ?? (@lorena._rojas) el 26 de Dic de 2016 a las 6:31 PST

A la actriz Lorena Rojas le diagnosticaron cáncer de mama en 2008, tras intentar todos los tratamientos, en 2013 el cáncer de mama metastásico que se presentó en los huesos, mismo que causó la muerte de la actriz en febrero de este año.

"Las mujeres que enfrentan el cáncer son mujeres guerreras, mujeres que luchan por lo más importante que tienen, que es la vida, dijo en 2010.

