Famosas protagonizan épica pelea con el reto #CachetadaChallenge

¡Hubo sangre! E´pica guerra de cachetadas, protagonizada por Andrea Legarreta, Consuelo Duval, Sandra Echeverri´a y ma´s... Realizando el reto cachetada challenge y con mano pesada, podemos ver a las famosas emulando el viral video americano. Mientras son cachetadas, algunas incluso con sangre en el rostro, las consentidas del pu´blico, pudieron despejar la mente y olvidarse por un momento de la situacio´n por la atravesamos. #cachetadachallenge #andrealegarreta #sandraecheverri´a #consueloduval Tu equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani