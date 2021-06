Famosas que cayeron en las redes de Ricardo Ponce, asistieron a sus retiros

Estas famosas cayeron en las redes de Ricardo Ponce, asistieron a los presuntos retiros del "gurú" como invitadas VIP, sin saber que detrás se escondía una secta sexual y de explotación. El pasado fin de semana se desató un escándalo luego de que la youtuber Maire Wink acusara a Ponce, de aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas para tener relaciones con ellas o incluso presionar a miembros de su staff para tener sexo.

En un video de más de media hora que subió a todas sus redes sociales, la también influencer Maire Wink relató cómo conoció a Ricardo Ponce, quien se nombra a sí mismo el "creador de la autosanación" y cómo fue su experiencia al asistir a un retiro en Balacar donde tuvo relaciones con él luego de mucha insistencia del también conferencista y aseguró que cosas raras pasaron ahí.

La youtuber relata que Ricardo Ponce coqueteaba con ella y le hacía insinuaciones sexuales: "Me di cuenta que me estaba tratando de manipular con su discurso espiritual, diciéndome que si no me acostaba con él era por mi corazón cerrado, que yo corro del amor, entonces no quise caer en una manipulación y le decía que no".

Maire asegura que no fue la única e incluso en el mismo video compartió el testimonio de otras personas que declararon en contra de Ponce.

Maire indicó cuál era su intención al hacer la denuncia pública: "Ahora entiendo que fui manipulada, fui yo la que no supo decir que no y me hago responsable de eso. Si esta historia hubiera terminado aquí, este video no existiría, pero la historia apenas comienza".

Tras toda la polémica que desató, muchas famosas han apoyado a Maire Wink e incluso también hay quienes aseguraron que cayeron y también asistieron como invitadas VIP a los campamentos de Ricardo Ponce.

DANIELA MAGÚN

La conductora de "Netas Divinas" se encontraba en uno de los famosos retiros también como invitada VIP en Balacar cuando salió a la luz el video de Maire Wink, por lo que aunque asegura que no presenció nada extraño, decidió retirarse.

Este fin de semana fui invitada por un amigo del equipo de Ricardo Ponce a uno de mis lugares favoritos en México, Bacalar Quintana Roo, a un retiro. Con ilusión, asistí... Cabe mencionar que en los dos días que estuve ahí, en ningún momento me sentí vulnerada ni en peligro, comenzó el comunicado de la conductora.

Magún indicó que está en contra de todo tipo de abuso aunque no le haya tocado a ella: "Ayer por la noche, se hizo de mi conocimiento la existencia del video y la denuncia de @maire_wink por lo que en ese momento tomé la decisión de retirarme y no regresar al evento. Me pronuncio siempre y de forma contundente en contra de cualquier tipo de abuso".

PATTY LÓPEZ DE LA CERDA

Por medio de un live en sus redes sociales la conductora contó que acudió a un retiro de Ricardo Ponce, y aseguró que desde el principio sintió una vibra extraña por lo que decidió retirarse.

Me invitaron a un retiro de liberación después de mi divorcio, obviamente justo cuando estás vulnerable dices ´todo lo que me sirva bienvenido´. Yo soy una persona muy espiritual, desde hace años medito, he ido a muchas cosas espirituales, de alguna manera conozco del tema, indicó Paty.

La conductora aseguró que le sorprendió cuando el presunto "sanado" les dio la orden de que "todos tenían que llorar hasta vomitar": "De repente pasa al lado de una chavita y dice ´ese llanto es de abuso sexual´, y ella dice ´no, nada que ver, nunca he sido abusada sexualmente´. Él le respondió que ´pues alguien de tu familia sufrió de abuso sexual y punto´. Para mi eso fue un foco rojo, me dio una vibra fea".

YOSSTOP

La controvertida influencer aseguró que ella también fue una de las invitadas VIP al retiro de Ricardo Ponce y que incluso se encontraba allá cuando salió el video de Maire, por lo que también decidió retirarse e indicó que contará lo que vivió por medio de un video en su nuevo canal que aún no sale a la luz.

Al ser cuestionada sobre Maire le advirtió sobre las prácticas de Ricardo Ponce, Yosstop indicó que no, que fue hasta que ya estaba ahí que se dio cuenta que el video de la youtuber había salido provocando un escándalo.

Cabe resaltar que hay una cuenta de instagram en donde se están recabando testimonios en contra de Ricardo Ponce para evitar que siga vulnerando personas.





(Imelda Téllez)