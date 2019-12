Famoso empresario y productor explota contra Rebecca de Alba: "Incumplió contrato, no daba una, no sabe conducir"

El contrato era de 7 a 10 de la noche, pero como no dabas ni una ni tienes idea de cómo conducir un reality pues sí, esto se alargó hasta altas horas de la noche, porque no sabes conducir, porque no dabas una, por eso... Y les pongo la prueba fidedigna de lo que es ser una conductora y lo que es ser una payasa... Mi dinero completamente a la basura.