Famosos acusados de indeseables actos de abuso sexual

El poder y las influencias que se ganan con la fama y el dinero, el puesto o la posición social o mediática, han llevado a varios famosos a cometer o se acusados de indeseables actos de abuso sexual que han desatado grandes escándalos mediáticos.

HIJA DE ANGÉLICA RIVERA COMPARTE FOTO JUNTO AL PRESIDENTE JOE BIDEN

Ya sea por llenar sus más bajas pasiones, por prepotencia o sentirse intocables e impunes, muchas celebridades al amparo de su fama han considerado que pueden violentar en todos los aspectos, acosar, intimidar y sobajar, tanto a mujeres, menores de edad, como a hombres que en algunos casos son miembros de su familia, en otras trabajadores, fanáticos, parejas o colegas. Estos depredadores han aprovechado la cercanía para cometer los abusos.

Aunque también existe otra arista, algunas de las presuntas víctimas, han acusado falsamente por el interés de conseguir fama o un beneficio económico, afectando la reputación de los famosos y en algunos casos orillándolos a la muerte. Ambas situaciones incurren en delitos.

En la mayoría de las veces, más por morbo que por un interés genuino en las víctimas, estos casos se han vuelto mediáticos, acaparando la tención de noticieros, periódicos y redes sociales sin llegar a los juzgados y a las autoridades correspondientes para impartir justicia.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS FAMOSOS QUE HAN COMETIDO INDESEABLES ACTOS DE ABUSO SEXUAL:

HARVEY WEINSTEIN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harvey Weinstein (@harveyweinstein__)

El ex productor Harvey Weinstein encabeza la lista, hasta el día de hoy más de 80 mujeres lo acusan de abusador y acosador sexual que actuó impune durante 30 años. Actrices como Angelina Jolie, Lupita Nyongo, Ashley Judd fueron víctimas del ''dinosaurio'' de Hollywood. El destape de este depredador sexual dio como origen al movimiento #MeToo en el que salieron a relucir los abusos sexuales o conductas sexuales inapropiadas cometidos por muchos otros famosos.

NICK CARTER

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nick Carter (@nickcarter)

Nick Carter, el ex integrante de la grupo Pop, Backstreet Boys, fue acusado en el 2002 por Melissa Shuman, quien asegura que fue violada por él, cuando esta tenía 18 años y el 22. Carter mantiene que el acto fue por consentimiento de ambos.

JAMES FRANCO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Franco (@officialjamesfrancoo)

Justo después que el actor James Franco, ganara el Globo de Oro, cinco mujeres lo acusaron por conducta sexual inapropiada. El actor ofreció disculpas en el programa de Stephen Colbert asegurando que restituiría el dolor causado.

WOODY ALLEN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por espinof (@espinof_com)

Durante años, el director Woody Allen, Durante has sido señaldo por acoso, provocando que actores renieguen a trabajar con él. Por otro lado, Dylan Farrow, hija adoptiva del cineasta y de la actriz Mia Farrow, rompió el silencio a través de una carta en el diario The New York Times, dentro del blog del periodista Nicholas Kristof, donde acusó a su padre de haber abusado de ella sexualmente cuando era una niña.

John Travolta

El actor John Travolta fue acusado de contacto dañino y ofensivo por un ex asistente de la empresa Royal Caribbean. El chileno Fabian Zanzi asegura que el actor lo forzó a quitarle la bata de baño, agarrarle la mano y obligarlo a acercarse a su cuerpo desnudo. En tanto, el abogado del actor tachó de improcedente la denuncia.

MARK SALLING

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mark Wayne Salling (@maark.salling)

Mark Salling, el actor quien interpreta a Noah Puckerman en la serie de "Glee" fue acusado de abuso sexual por Roxanne Gorzela, con quien salía desde el 2010. Ella señala que en 2011 aceptó tener relaciones con protección, sin embargo, el actor continuó sin respetar su decisión. Gorzela denunció a Mark por acoso y ataque sexual; además, exigió una reparación civil por un monto que se desconoce.

STEVEN SEAGAL

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Steven Seagal (@seagalofficial)

El actor estadounidense Steven Seagal, fue acusado por abuso sexual por Kayden Nguyen, su ex asistente personal, quien asegura que la trató como un juguete sexual. Nguyen también acusó al actor de tráfico ilegal de mujeres, ya que tenía a su servicio a dos rusas que satisfacían sus necesidades sexuales.

KEVIN SPACEY

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kevin Spacey (@kevinspacey)

Kevin Spacey, el reconocido actor ganador de dos premios Oscar, tiene en su haber 15 denuncias de hombres que dicen haber sufrido de abuso por parte de la figura, fue incluso fue despedido de la serie de Netflix '' The House of Cards'' y la pelicula ''All the Money in the World'', tras ofrecer una disculpa por lo sucedido y declarar abiertamente su homosexualidad.

BILL GATES PLANEA TAPAR EL SOL PARA ENFRIAR EL PLANETA ¿CÓMO LO HARÁ?

PLÁCIDO DOMINGO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pla´cido Domingo (@placido_domingo)

Nueve mujeres acusan al tenor español Plácido Domingo, una de las figuras más importantes de la historia de la ópera, de acoso sexual. Los testimonios fueron publicados por la agencia Associated Press, que solo identifica por su nombre a una de las víctimas, la mezzosoprano Patricia Wulf. Según la agencia estadounidense, Domingo presionó a las presuntas víctimas, mujeres jóvenes en los inicios de su carrera, para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de trabajos y llegó a castigar profesionalmente a las que se negaban.

ALEKS SYNTEK

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aleks Syntek (@syntekoficial)

El músico y compositor mexicano, Aleks Syntek, fue acusado por un adolescente inglés de haberle enviado mensajes que podrían calificarse como inapropiados. En una serie de historias de Instagram, Aleks hizo alusión directa al joven como "cute" y "sexy". Por más que quiso resolver el "malentendido", solamente consiguió empeorarlo y decidió reconocer que había cometido dos errores: haber empleado dos palabras que en inglés se pueden malinterpretar y haber continuado dicha conversación.

KALIMBA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kalimba (@kalimbaofficial)

Kalimba fue acusado por una joven, quien dijo que cuando tenía 17 años, fue llevada al cuarto de hotel del cantante luego de una presentación en Chetumal, Quintana Roo, y ahí fue obligada a tener relaciones sexuales con él. El caso no fue menor y el cantante fue sometido a un proceso penal, y aunque tuvo que pasar algunos días en la cárcel, fue exonerado de los cargos. Sin embargo, este caso como muchos otros, debería obligar a los artistas a replantearse el hecho de invitar a sus fans a sus cuartos de hotel.

ADÁN CRUZ

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adan Cruz (@adancruzfans_)

El rapero fue detenido y procesado en San Luis Potosí por el delito de corrupción de menores pues luego de un concierto invitó a unas fans a su habitación. Con él, otros dos artistas, DJ Avian y BlackDaniels, fueron detenidos, por el mismo delito. Luego de meses de proceso legal, en diciembre del 2016 fueron absueltos de sus delitos y hoy han dejado atrás ese capítulo.

JOAN SEBASTIAN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joan Sebastian (@joansebastian)

Un par de años luego de haber fallecido, el nombre de Joan Sebastian apareció en una columna del periodista Héctor De Mauleón, donde se hicieron señalamientos por tráfico de menores. Las acusaciones a Joan no solo se limitaban a su participación, sino a ser uno de los implicados en el abuso a menores. Había una averiguación en proceso, pero hasta la fecha ésta no ha mostrado novedades.

ARMANDO VEGA-GIL

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

El músico Armando Vega-Gil, bajista de la banda Botellita de Jerez, fue acusado de acoso sexual a través de la cuenta @MeTooMusicaMx, donde una joven relató que años atrás, cuando ella tenía 13 años y el músico 50. Vega-Gil la invitó a su casa donde la hizo sentir incómoda con su actitud y tiempo después tras el rechazo de la joven comenzó a mandarle fotos y mensajes sexuales a través de Messenger. Derivado de esta situación, Armando Vega-Gil anunció su suicidio en redes sociales donde se dijo inocente de las acusaciones, músico aseguró que su decisión era voluntaria y consciente, que su muerte era una declaración de inocencia.

VICENTE FERNÁNDEZ

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicente Ferna´ndez (@_vicentefdez)

Vicente Fernández fue exhibido en redes sociales por un video difundido en TikTok donde se ve al cantante tocando de forma inapropiada a una joven fan que le pidió una foto. En el video se ve al llamado "Charro de Huentitán", tocando el seno de la joven sin su consentimiento.

EX ESPOSO DE NATALIA JIMÉNEZ LA ACUSA DE VIOLENTA Y USAR MARIHUANA

(Imelda Téllez)