Famosos captados rompiendo las normas anticovid

A pesar de llevar más de un año de pandemia mundial por el coronavirus, existen famosos que siguen saltándose las normas de seguridad y prevención de sus respectivos países. El colmo es que muchos hasta lo comparten con orgullo en sus redes sociales.

ESTE ES NUESTRO LISTADO DE LOS FAMOSOS QUE SE HAN SALTADO LAS NORMAS DE CONFINAMIENTO Y FUERON CAPTADOS:

KENDALL JENNER

En noviembre de 2020, Kendall Jenner decidió celebrar su cumpleaños 25 con una fiesta por todo lo alto en Los Ángeles. Según USA Today, el evento sólo tenía una regla, al más puro estilo "El Club de la Pelea" (The Fight Club): "Nadie habla de la fiesta". Esto, en lenguaje celebrity, significa que nada de redes sociales. Pero claro, todo el mundo tiene ojos y móviles y, al final, famosos como The Weeknd, Winnie Harlow o Jaden Smith fueron vistos sin mascarilla, en plena escalada de muertes en Estados Unidos, con las elecciones presidenciales recién celebradas.

Tras filtrarse varias fotos del cumpleaños en redes sociales, Kendall Jenner y los famosos que asistieron a la fiesta se enfrentaron a una gran cantidad de reacciones negativas del público. Una de las más recurrentes fue criticar el comportamiento hipócrita de algunos invitados quienes, acudieron a la fiesta tras pedir a los ciudadanos que siguiera las pautas de covid-19 en sus redes sociales.

TOM HANKS

Tom Hanks fue uno de los primeros famosos en contraer covid-19 durante las primeras etapas de la pandemia. El actor y su familia sintieron en carne propia, lo que era tener coronavirus, se ganaron el respeto del público, pues fueron de los más beligerantes a la hora de criticar a los negacionistas de la pandemia.

Curiosamente, en un giro irónico de acontecimientos, Yahoo News informó que desde que viajó a Queensland (Australia) por trabajo, las autoridades locales le concedieron al actor una excepción que le permitió pasar la cuarentena en una residencia privada, en vez de pasarla en un hotel como establece la ley.

En vista del revuelo (en el que incluso el líder de la oposición, Deb Frecklington, criticó la exención: "Los australianos no pueden elegir dónde se ponen en cuarentena, ni tampoco deberían las celebridades") el actor tomó medidas y decidió seguir el protocolo, pasar su cuarentena en un hotel, como se establece por ley. ¿De verdad alguien había llegado a dudar de que Tom Hanks es el ser más maravilloso del planeta?

NICOLE KIDMAN

Se suponía que Nicole Kidman y su esposo Keith Urban iban a Australia para trabajar en el rodaje de "Nine Perfect Strangers". Antes de entrar al país, como pasó con Tom Hanks, debían cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel designado por el gobierno australiano. Pero, Al igual que Tom Hanks, la oscarizada actriz y su esposo optaron, con permiso de las autoridades, por aislarse con sus hijas en su propiedad privada de Sutton Forest.

La realidad que presentó la revista Forbes dañó mucho la reputación de Nicole Kidman en Australia, pues comparaban la cuarentena que pasó la actriz en su mansión, con la que pasaba cualquier otra persona, "encerrada tras las puertas de un hotel y sin la posibilidad de abrir una sola ventana para que entre el aire". Las comparaciones nunca han sido más odiosas.

KIM KARDASHIAN

Días antes del cumpleaños de Kendall Jenner, su hermana Kim Kardashian cumplía 40 años y, cómo no, lo celebró por todo lo alto. Lo hizo en una isla privada con numerosos rostros conocidos entre los invitados. Las fotos del evento dejan claro que la mayoría de asistentes iba sin máscara y sin distanciamiento social. Si alguien no lo recuerda, fue el día que Kanye West le regaló a su ya ex esposa un precioso holograma de su padre, Robert Kardashian.

A pesar de que Kim Kardashian reconoció su error y su posición de privilegio, no pudo evitar un aluvión de críticas por ignorar la situación de Estados Unidos que, en aquel momento, alcanzaba récords de fallecidos e infectados día tras día.

RITA ORA

Rita Ora incumplió las normas anticovid, no una, sino dos veces. Todo ocurrió tras un concierto privado que la cantante protagonizó en Egipto, a finales de enero 2021. Como marca el protocolo, la artista debía estar dos semanas en cuarentena tras regresar a Londres. En vez de hacerlo, BBC reportó que Rita Ora organizó una fiesta para 30 personas en Casa Cruz, uno de los restaurantes más exclusivos de Notting Hill. Todo lo contrario a hacer cuarentena. A la fiesta acudieron, entre otras, Cara y Poppy Delevingne o Vas Morgan. Por aquel entonces, la autoridades de Reino Unido sólo permitían reuniones de 10 personas en interior, siempre que éstas fueran en establecimientos de comida o bebida.

El incumplimiento de las normas tuvo consecuencias inmediatas, aunque no para Rita Ora. El gerente de Casa Cruz que permitió esta reunión de 30 personas fue despedido de manera fulminante, tal y como recogía Sky News. A pesar de que la cantante aseguró que la reunión fue algo improvisado, el personal del restaurante reconoció que les pidió apagar las cámaras de vigilancia, para que la reunión no se filtrara al público. Sky News calificó el asunto como "una violación flagrante e intencionada de la normativa". Además, el restaurante ha sido cerrado durante seis semanas por saltarse las reglas anticovid.

KYLIE JENNER

Ya lo dice el refrán, no hay dos sin tres y esto aplica al Clan Kardashian. Al igual que sus hermanas, Kylie Jenner también se saltó la normativa de covid-19 y voló a París en plena segunda ola de la pandemia, a finales de agosto 2020.

Tal y como informó "Washington Post", Kylie Jenner era una estadounidense que se suponía que no debía estar en París debido a que Francia (como el resto de Europa en aquel momento) estaba cerrada a los viajeros internacionales (salvo para desplazamientos esenciales).

JAMES CHARLES

El famoso youtuber, toda una referencia del maquillaje en redes, fue captado de camino a Hype House, la mansión de las fiestas de Los Ángeles, junto con otros rostros conocidos como Tana Mongeau y Nikita Dragun. Desde Insider aseguraron que a la fiesta acudieron un total de 67 influencers, ninguno de ellos con la mascarilla puesta. Esto ocurrió en julio de 2020, cuando la segunda ola asolaba a medio mundo.

El youtuber Tyler Oakley no tuvo reparos en despotricar contra sus compañeros por su actitud irresponsable y por no seguir las pautas estatales durante la pandemia. "Probablemente entrará en contacto con muchas personas vulnerables que sí toman precauciones".

LIL WAYNE

El Día de Acción de Gracias fue el que eligió Lil Wayne para celebrar el cumpleaños 22 de su hija Reginae Carter. Hasta ahí todo correcto. El problema es que lo celebraron en un conocido club nocturno de Atlanta, sin mascarillas y con bastante más gente de la que establece la ley de Atlanta. Fue CNN quien informó que entre los asistentes también estaban raperos como Juvenile y 2Chainz.

JEFFREE STAR

A pesar de las medidas impuestas para prevenir el covid-19, el youtuber especializado en maquillaje fue acusado de no respetar la distancia social y mantener su agenda de presentaciones y reuniones con otros influencers para diversas colaboraciones en plena pandemia. Fue "Insider" quien se hizo eco de la noticia, señalando la influencia negativa que podrían tener estos actos en los millones de personas que ven sus videos a diario.

LANA DEL REY

Para promocionar el lanzamiento de su nuevo libro "Violet Bent Backwards Over the Grass", la cantante Lana Del Rey organizó un evento sorpresa de firma de libros en la conocida tienda "Barnes and Noble" de Los Ángeles. A pesar de llevar mascarilla y cumplir todas las medidas anti covid-19, desde BBC denunciaron que Lana del Reye llevaba una mascarilla de malla sin eficacia preventiva, algo que no había pasado en la sesión previa de las entrevistas.

La mascarilla que usaba Lana del Rey sólo tenía un propósito estético, a diferencia de las mascarillas homologadas que sí atrapan el sudor o la saliva en su interior. Obviamente, a la cantante le llovieron las críticas por poner en riesgo a los fans que asistieron a la firma de libros.

CARDI B

Otra famosa que no se pudo resistir a celebrar su cumpleaños fue Cardi B. La rapera obvió las medidas contra el covid-19 y celebró una fiesta en Las Vegas a la que habrían acudido más de 100 personas. No sólo los testigos presentes en la zona les vieron sin máscara, sino que muchos invitados no pudieron resistir la tentación de subir imágenes y vídeos a redes sociales. Y todo con Cardi B vestida de Cleopatra.

Irónicamente, Cardi B ha sido una de las voces más activas contra la propagación del virus y a favor de las medidas de prevención. De hecho, es famoso su discurso concienciador compartido en marzo 2020 en Instagram. Un discurso que se ha vuelto en su contra y del que incluso le han hecho un remix.

NIKITA DRAGUN

Para celebrar su cumpleaños 25, la youtuber especializada en maquillaje Nikita Dragun organizó una fiesta en su casa Los Ángeles, a la que asistieron varios famosos tiktokers y youtubers de la ciudad. Las fiestas en casas estaban prohibidas en Los Ángeles cuando tuvo lugar este evento, a finales de julio de 2020.

En respuesta a las críticas que recibió en redes, Nikita Dragun se defendió asegurando que todos sus invitados habían sido examinados para detectar el virus antes de asistir a la fiesta y aseguró a los internautas que se tomaron las precauciones necesarias. Sin embargo, su defensa se le volvió en contra, por el uso flagrante de los kits de prueba para un evento no esencial cuando muchos otros no podían acceder o incluso pagar las pruebas de covid-19.

(Imelda Téllez)