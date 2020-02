Famosos levantan la voz en apoyo a Quaden Bayles, el pequeño de 9 años que sufre bullying por su condición de acondroplasia

Famosos levantaron la voz en apoyo a Quaden Bayles, el pequeño de 9 años que sufre bullying por haber nacido con acondroplasia (una forma de enanismo). Su madre, Yarraka Bayles, compartió un conmovedor video donde el niño australiano llora desconsoladamente por el acoso constante que recibe en la escuela.

El objetivo de su madre es crear conciencia y hacer reflexionar a las personas sobre las consecuencias del bullying.

Esto es lo que provoca el acoso escolar, quiero que la gente sepa cuánto nos duele como familia", dice en el video su madre, Yarraka Bayles, éste es el impacto que tiene el acoso escolar en un niño de 9 años que solo quiere ir a la escuela, estudiar y divertirse.

La conmoción que ha causado el caso de Quaden Bayles llegó hasta las celebridades, quienes decidieron arroparlo con mensajes de apoyo y además lo llenaron de regalos.

FAMOSOS LEVANTAN LA VOZ PARA AYUDAR A QUADEN BAYLES:

BRAD WILLIAMS

Uno de los primeros fue el comediante estadounidense Brad Williams, quien creó una página en GoFundMe para pagarle un viaje al niño a Disneyland; la meta económica que pretenden lograr es de 100 mil dólares, y en este primer día ya recaudó más de 260 mil dólares.

Williams, quien también sufre de enanismo, se puso en contacto con Quaden, vía Face Time. El comediante acompañó la imagen con una leyenda muy emotiva:

Hablé por Face Time con Quaden hoy. Estamos trabajando en grandes cosas. Muchas gracias a todos los que han donado. Estoy haciendo todo lo posible porque cada centavo sea usado para la buena causa.

HUGH JACKMAN

Hugh Jackman le envió un mensaje vía redes sociales al pequeño australiano de nueve años.

"Pase lo que pase tienes un amigo en mí", dice el protagonista de "Wolverine" en el vídeo compartido en solidaridad con el pequeño, al que le asegura que es "más fuerte de lo que crees, amigo". El actor australiano ha querido aprovechar y lanzar un mensaje a todos sus seguidores para concienciar de la necesidad de ser amables con los demás. "El acoso no está bien, punto", sentenció.

JEFFREY DEAN MORGAN

pic.twitter.com/UNkjreHsJV — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) February 20, 2020

El actor de "The Walking Dead", Jeffrey Dean Morgan, se ha unido a los mensajes de apoyo que han inundado las redes con el hashtag #WeStandWithQuaden para tender una mano al niño y asegurarle que "tienes amigos, incluido yo. Soy tu amigo. Todavía no me has conocido, pero veremos si podemos cambiar eso". Ha querido dejarle claro que no está solo y que tiene el apoyo de muchísima agente que le respalda. "Necesitas saber eso. Todo mejorará", ha declarado.

BILLY THE KID

Just got off a FaceTime chat with young Quaden he is In really great spirits today, I also spoke with his mother Yarraka about offering young Quaden some one on one boxing sessions and she loves the idea. Looking forward to teaching this little champ some deadly punches. pic.twitter.com/BEmWCdsCYa — Billy The Kid (@BillyDib) February 21, 2020

El boxeador profesional australiano Billy The Kid, anunció por Twitter que se puso en contacto con Quaden vía Face Time.

"Y también hablé con su mamá Yarraka sobre la posibilidad de ofrecerle al joven Quaden sesiones de boxeo uno a uno. Su mamá amó la idea".

ERIC TRUMP

This is absolutely heartbreaking. God bless this little boy... Quaden - we are all with you! Stay strong! #TeamQuaden https://t.co/KbhFArmbDB — Eric Trump (@EricTrump) February 20, 2020

Eric Trump, hijo del presidente estadounidense, comentó en Twitter que era "absolutamente desgarrador". "Dios bendiga a este niño... Quaden, ¡todos estamos contigo! ¡Mantenerte fuerte!", escribió.

ENES KANTER

This is the one of the hardest video I´ve watched. ??

A 9 year old boy wanting to kill himself due to bullying at school.



Please spread this around and send love to this little man.



No place in this world for bullies.



#WestandwithQuaden ?? https://t.co/9RCBCVn1dG — Enes Kanter (@EnesKanter) February 20, 2020

El jugador de baloncesto de los Boston Celtics, Enes Kanter, escribió: "Este es uno de los videos más difíciles que he visto", "no hay espacio en el mundo para los acosadores".

CHATRI SITYODTONG

I just wanted to share an update on Quaden Bayles. I just spoke to his amazing mom, Yarraka, over the phone. She has graciously accepted my invitation to come to Singapore for an all-expenses-paid vacation so Quaden can learn martial arts at EVOLVE. https://t.co/Eoyzai2hUC — Chatri Sityodtong (@yodchatri) February 21, 2020

Chatri Sityodtong, experto en artes marciales, también anunció en Twitter que la madre de Quaden había aceptado una invitación a visitarlo en Singapur con todos los gastos pagados, para enseñarle técnicas de defensa personal.

NIÑOS DE DISTINTAS PARTES DEL MUNDO TAMBIÉN PUBLICARON MENSAJES EN EL QUE LE OFRECEN SU AMISTAD A QUADEN:

My 10 year old son Rocco has a message for #Quaden in Australia who has endured a horrible case of bullying. You are strong little man. So many people love you!!!! pic.twitter.com/wO49KABK51 — Jillian Barberie (@askjillian) February 21, 2020

This is my daughter Alessandra kind hearted message to Quaden. #stopbullying pic.twitter.com/lZtP5Fv03b — Jenny Cornejo (@ButtStallion420) February 20, 2020

Quaden Bayles es el rostro de Stand Tall 4 Dwarfism, una organización benéfica creada por su madre para crear conciencia y detener el acoso, según el sitio web australiano Seven News. Se ha sometido a múltiples operaciones y ha sido objeto de abusos en el pasado.

Cuando tenía 5 años, Quaden y su familia adoptaron un perro Shih Tzu que tenía la misma condición del niño, una forma de enanismo, llamada acondroplasia. La llegada de Buddy a su vida le hizo aprender a amar su condición y enfrentar el acoso de niños y adultos de otra manera, las luchas del pequeño y su madre contra el bullying han sido varias y constantes.

(Nayelli Langarica)