Famosos pagan fianzas de detenidos en protestas de EU

Cada día hago las cosas sin miedo por que soy privilegiado, y soy privilegiado cada día porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, necesitamos ser antirracistas. El cambio social se promueve cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que están protestando, escribió Harry Styles en una publicación donde promueve el proyecto en el que está participando.