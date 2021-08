Famosos que cambiaron las pantallas por el fisiculturismo

La mayoría de los famosos se caracterizan por tener figuras envidiables, no obstante, existen los que decidieron ir más allá para cultivar sus cuerpos; estas celebridades cambiaron los sets de televisión por gimnasios, para entregarse de lleno al fisiculturismo, una disciplina que requiere de gran dedicación y sacrificios.

El caso más reciente es el de Vanessa Guzmán una ex reina de belleza y actriz que se enorgulleció en presumir que ganó tres medallas en fisicoculturismo.

La actriz de "Soltero con hijas" e "Infames" compartió con sus seguidores imágenes y videos en su cuenta de Instagram en donde se encuentra en el "VallartaBodyFit", concurso en el que consiguió tres medallas el pasado 31 de julio.

Vanessa Guzmán obtuvo el primer lugar en el Open Clase C, Primer premio en Masters y el tercer lugar en la categoría femenil de novatas.

Así como Guzmán, existen otros famosos que han cambiado las pantallas para seguir sus sueños en el fisiculturismo.

TERESA GIUDICE

La estrella de la serie "The Real Housewives of New Jersey" presumió de silueta y abdomen en la competencia de fisiculturismo de South Jersey en junio del 2019. Giudice quería un nuevo reto y superar la prueba de estar muy en forma.

TAMRA JUDGE

La también estrella de "The Real Housewives of Orange County" ganó su primera competencia en el 2016 en el Muscle Mania Competition.

Arnold Schwarzenegger

Antes de comenzar en su carrera artística, Arnold Schwarzenegger era toda una estrella en el mundo de fisiculturismo en California. El austríaco, que comenzó a alzar pesas a los 15 años, ganó en siete ocasiones el campeonato de Mr. Olympia.

CHANNING TATUM

Por si te preguntaste al ver "Magic Mike XXL" cómo puede ser que el actor luciera ese físico, pues resulta que es un fanático del fisiculturismo. Tatum compitió en eventos de fisiculturismos durante su paso por la escuela secundaria a finales de los años noventa.

RAMONA SINGER

Una que también se suma a la lista de fisiculturismo de "The Real Housewives of New York" es Ramona Singer quien hasta fue portada de una revista para mujeres fisiculturistas.

MARIPILY

A pesar de que aún no ha participado en una competencia profesional, la empresaria puertorriqueña anda entrenándose para convertirse en una fisiculturista profesional. En numerosas ocasiones, Maripily ha dicho que lo que la ha motivado a entrar en este mundo es su papá, quien sueña con verla competir.





