Famosos que fueron acusados de atroces asesinatos

En el mundo de los famosos no todo es glamour, dinero, viajes y autos caros; algunos tiene un lado oscuro, cruzaron la línea de la excentricidad para convertirse en despiadados asesinos, algunos se declararon culpables y otros negaron ser los responsables de atroces crímenes.

Los focos de la prensa se centraron en los siguientes nombres, figuras envueltas en el escándalo tras ser relacionados con la muerte de una o más personas.

SID VICIOUS

En 1978, el cantante de Sex Pistols mató a su novia Nancy Spungen, la apuñaló en repetidas ocasiones, pero no fue condenado porque murió de sobredosis antes del juicio.

BABO

Eduardo Dávalos, mejor conocido como "Babo", uno de los integrantes de la agrupación Cartel de Santa, pasó 9 meses en una prisión de Monterrey tras ser acusado de asesinato en el 2007.

"Babo" fue condenado por matar a un hombre que solo fue identificado como 'Ulises', pero pagó una fianza, de un monto desconocido, para salir de prisión.

Además, el artista se defendió afirmando que los disparos contra 'Ulises' fueron accidentales, pues en ese momento estaba era discutiendo con Juan Miguel Chávez Pimental, chofer del grupo y con quien tenía diferencias desde hacía muchos años.

DUSTIN DIAMOND

El actor de "Salvados por la Campana" tuvo algunos problemas con la ley; el más grave lo vinculó con el apuñalamiento de un hombre en un bar, por el que fue acusado de homicidio en segundo grado.

MARK WAHLBERG

Con tan solo 16 años, fue acusado de intento de homicidio por el ataque a dos vietnamitas, uno de los cuales terminó ciego de un ojo.

SNOPP DOGG

El cantante pasó dos años preso en su casa, luego de que su guardaespaldas asesinara a Philip Waldemariam, frente a sus ojos. Finalmente, se consideró que actuaron en defensa propia.

JOHNNY LEWIS

El actor de "Sons of Anarchy" murió al tirarse desde el techo de su casa, luego de asesinar a su casera, de 81 años, y su pequeño gato.

MICHAEL MASSE

El actor estadounidense fue mayormente conocido por la triste historia de asesinar, accidentalmente, al hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. El acontecimiento sucedió en 1994 en la filmación de la película The Crow. El fue el actor que disparó el arma falsa que terminó hiriendo de gravedad al joven Brandon.

LANE GARRISSON

Uno de los papeles por lo que mejor se le conoce a Lane Garrison es en la serie de televisión Prison Break. Garrison se vio involucrado en un accidente automovilístico en el que murió una joven de 17 años. El suceso empeoró cuando se comprobó que Lane había manejado bajo los efectos del alcohol.

JAMES CAAN

Conocemos a James Cann por el papel de Sonny Corleone en "El Padrino". Hombre acusado por haber estado relacionado en el asesinato de un hombre de 54 años cuyo cuerpo fue encontrado en el jardín de un edificio en el que se encontraba el actor en ese momento. Al final, todo quedó en acusaciones y no pasó a otros términos.

O.J. SIMPSON

El famoso ex jugador de futbol americano también es conocido por el homicidio de su esposa. De hecho, existe una serie en la que se analiza el caso, y se muestran pruebas claras de lo que sucedió. En la serie aparece el personaje de Robert Kardashian (padre de las Kardashian) quien participó en el juicio de defensa del acusado.

REBECCA GAYHEART

A la actriz conocida por 90210, se le acusa por haber atropellado a un niño mientras venía hablando por teléfono. Los padres de la víctima demandaron a la mujer y fueron ellos quienes hicieron la declaración.

VINCE NEIL

Vince Neil, vocalista de la banda Mötley Crüe provocó un accidente automovilístico en 1984 que dejó sin vida a Razzle, el baterista del grupo Hanoi Rocks. Además, dos personas que quedaron gravemente heridas.

KEITH MOON

El baterista de la famosa banda The Who atropelló accidentalmente a uno de sus muy amigos, Neil Boland. El accidente ocurrió al intentar huir de un grupo de jóvenes que querían agredirlos, así que el actor fue libre de toda acusación. Aunque la culpa permaneció en él por el resto de su no tan larga vida.





(Imelda Téllez)