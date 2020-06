Varios famosos han sido víctimas de escrutinio por hacer públicas sus preferencias sexuales, las cuales, solo deberían ser del interés de su círculo más íntimo y no de dominio púbico (FOTO ESPECIAL)

El escrutinio público ha orillado a varios famosos a revelar su verdadera orientación sexual, mientras que algunos otros han confesado por cuenta propia su homosexualidad. Lo cierto es que en la actualidad prevalece un halo de desinformación, discriminación y rechazo a la comunidad gay; el hecho de que figuras públicas hablen abiertamente sobre el tema, ha contribuido a que "salir del closet" sea mucho menos señalado para otros.

ESTOS SON ALGUNOS FAMOSOS QUE FUERON DISCRIMINADOS POR SER GAY:

ELTON JOHN

La industria es dura. Tanto que su equipo lo forzó a mantenerse callado por mucho tiempo. A pesar de mantener relaciones con varios hombres y de que su homosexualidad fuera un secreto a voces, lo mantuvo en privado por ser juzgado en su círculo íntimo, incluyendo a su mamá. Su miedo a decirlo abiertamente era tal que se casó con su sonidista, una mujer con la que terminó cuando ella y otros amigos, lo orillaron a no ocultarse nunca más.

RICKY MARTIN

Cuando el boricua declaró abiertamente ser gay, mucha gente le aplaudió y otra tanta lo discriminó. El gobierno de Honduras le prohibió la entrada a su país para dar shows debido a que, según ellos, le daba un ejemplo terrible a la sociedad, en especial a los niños. Desde entonces, Ricky Martin no pude dar conciertos en aquel país a pesar de tener una buena base de fans.

LOU REED

El músico se declaró bisexual con cierta preferencia a los chicos. Cuando era adolescente sus padres creían que no tenía un comportamiento natural y lo juzgaban por ser muy afeminado. Entonces lo sometieron a tratamientos psicológicos para hacerlo entender que debía portarse como niño, pero dichas terapias le sirvieron para entenderse y aceptarse como bisexual. Su familia no estuvo contenta con el resultado.

CHAVELA VARGAS

La cantante se declaró abiertamente lesbiana a los 81 años no por miedo, sino porque lo consideraba innecesario. Además fue una piedra en su camino, ya que a pesar de que nunca lo ocultó como tal y siempre se dejó ver con mujeres, sentía cierto repele de ser señalada. En especial después de que sus padres la escondían desde muy niña cuando se dieron cuenta de su orientación, ta es así que la enviaron a vivir con sus tíos por la vergüenza que sentían.

IAN MCKELLEN

El actor se declaró gay hasta los 49 años de edad en un programa radial. Entonces era reconocido y admirado, por lo que significó un cambio avasallador par él. Decidió hacerlo debido a que estaba el apogeo del SIDA y muchas personas allegadas habían muerto o se encontraban en peligro, así que decidió luchar por los derechos de la comunidad LGBT+ siendo juzgado por su edad.

BELLA THORNE

La actriz de Disney harta de las especulaciones sobre su orientación sexual decidió colgar unas fotografías en Twitter en donde salía besando a una joven llamada, Bella Pendergast. "Are you bisexual?", preguntó una seguidora. A lo que ella respondió que sí.

FREDDIE MERCURY

Freddie Mercury se convirtió en un símbolo de la cultura gay. Era abiertamente homosexual y se burlaba de la discriminación. Era común verlo solo con hombres, por eso la historia con Mary Austin es tan particular. Muchos allegados dijeron que fue la "mujer de su vida". Mercury llegó a dedicarle canciones como Love of my life. El testamento de Mercury fue claro: dejó gran parte de sus bienes y los derechos de sus canciones a Mary.

FELIPE NÁJERA

El actor mexicano vivió oculta su homosexualidad debido a su trabajo como villano de telenovelas, principalmente. Por ello, cuando fue nombrado director de la Secretaría del Trabajo y Conflictos de la ANDA se declaró abiertamente gay y luchó por los derechos de sus compañeros y compañeras. Sin embargo, fue duramente criticado por "engañar" a su público. Hoy es reconocido por ser un activista en pro de la comunidad.

ELLEN DEGENERES

Ella sufrió por mucho tiempo ya que no era libre. Cuando lo gritó al mundo a través de su programa de televisión, fue atacada por la prensa sensacionalista, pero también por su familia. Sus padres fueron acosados por luego del hecho y cuestionaban a toda su familia por tener una hija lesbiana, al principio lo tomaron bastante mal, tanto que le dejaron de hablar, pero el amor y la comprensión fueron más grandes, tanto que el apoyo se hizo presente de nuevo.

ROB HALFORD

Para muchos metaleros homofóbicos, las declaraciones de Halford cayeron como un balde de agua fría. El cantante de Judas Priest aseguró en los 90 ser un hombre homosexual desde muchos años atrás y que, incluso el vestuario de la banda (mismo que adoptó la comunidad metalera) provenía de la cultura sadomasoquista gay. Cuenta que mucho tiempo recibió mensajes de odio por parte de fans enojados por "haberles mentido".

KRISTEN STEWART

La actriz de Twilight se dijo bisexual y posteriormente comenzó a salir sólo con mujeres, de hecho en la actualidad se dice "más lesbiana" que bi. Pero su familia fue quien menos apoyo le brindó. Al enterarse de sus preferencias sexuales y sus relaciones amorosas, su madre la echó de casa y le pidió que no regresara jamás. Hasta la fecha su relación se mantiene algo tensa.

MICHAEL STIPE

En los noventa, el ícono del grunge apareció con un gorro que lo proclamaba antiSIDA y rápidamente lo señalaron asegurando que era homosexual y que padecía dicha enfermedad. Al poco tiempo, Stipe dijo que simplemente abogaba por los derechos humanos y que su vida personal no era importante para nadie, sólo para él. No obstante, unos años después se declaró gay y desde entonces apoya a la comunidad.

KANY GARCÍA

La cantante asegura que a pesar de no ser precisamente discriminada por otras personas debido a su sexualidad, en un programa de radio le cuestionaron fuera del aire si le gustaría seducir a la conductora del show. Esto es un estereotipo que la marcó y le permitió entender que, desafortunadamente, muchas personas aún no están preparadas para aceptarlo.

GEORGE MICHAEL

El cantante declaró su homosexualidad en medio de rumores por su comportamiento. Fue víctima de una trampa en la que un hombre lo saludó en un baño y le propuso jugar una dinámica sexual. Él le enseñaba el pene y Michael tenía que hacer lo mismo y así avanzaría dicho juego. Todo comenzó bien, pero cuando llegó el turno del cantante, el hombre lo arrestó ya que era un policía encubierto. A partir de ahí fue el objeto central de la prensa morbosa.

CHRISTIAN CHÁVEZ

Todos recordamos su paso por RBD, pero la prensa lo hace por haberse declarado homosexual en un momento álgido en su carrera. Fue dicho estatuto el que le cerró muchas puertas y por el que recibió agravios, insultos y malos tratos por parte de los medios y las personas a su alrededor. Incluso, le negaban castings y algunos productores tenían prohibido contratarlo.

SHANNON PURSER

La amada Barb de Stranger Things se dijo lesbiana desde el principio de su carrera. Pero no fue hasta que el éxito de la serie fue inmenso que los fanáticos se dieron por enterados. Entonces, muchos la apoyaron asegurando que era de suma importancia que existieran menos personas avergonzadas de su orientación sexual; pero hubo un buen número de seguidores que le llamaron falsa y dudaron de su declaración.

BOY GEORGE

En los ochenta quiso abrir la brecha de manera un tanto sutil. Aprovechando el boom del maquillaje, la androginia y lo unisex, dejó claro que era homosexual y que sus allegados lo aceptaban muy bien. Pero, desafortunadamente cuando quiso convertirse al Hare Krishna no fue aceptado por ser homosexual. Ante ello, él aseguró que la filosofía de dicha religión es increíble, pero sus prácticas no lo son tanto.





(Imelda Téllez)