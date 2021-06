Famosos que han estado involucrados en sectas sexuales o religiosas, se denomina secta a toda comunidad u organización cerrada, generalmente religiosa, que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto mismo que promueve -o aparenta promover- la exclusividad de sus miembros y se caracterizan por que los maestros, gurús o guías, ejercen un poder absoluto sobre los adeptos.Para cualquier persona convencional esto puede sonar aterrador; sin embargo, para algunas celebridades formar parte de algo "exclusivo" o al alcance de pocos, les da un símbolo de estatus y lo vuelve más atractivo.

Las sectas religiosas destacan por ser muy controladoras: sus seguidores deben seguir estrictos códigos de comportamiento, apegarse a las órdenes de los líderes y dedicar su vida entera a la comunidad. Algunas personas logran salir... y otras no tienen tanta suerte. En Hollywood hay ya varias personalidades que han hablado abiertamente y en público sobre sus propias experiencias con estos grupos.

Por otro lado, en las sectas sexuales, hombres sedientos de poder han abusado de cientos de inocentes en el seno de enfermos grupos secretos, aprovechan el miedo y la confusión de sus adeptos.

FAMOSOS QUE HAN ESTADO INVOLUCRADOS EN SECTAS SEXUALES O RELIGIOSAS:

JOAQUIN PHOENIX

A finales de los 60, se creó una secta llamada Children of God que causó polémica y con justa razón pues a pesar de declararse como cristianos, su predicador y fundador aseguraba a los miembros de la comunidad que Dios era amor y que el amor era sexo, por lo que no existían los límites, sin importar edad o relación. Desafortunadamente la familia de Joaquin Phoenix, que en ese entonces se apellidaba Bottom y se conformaban por sus padres y sus cuatro hermanos, se unió en 1977 al culto en Caracas, Venezuela. Joaquin tenía tan solo tres años. Aunque tardaron años en reaccionar y fueron parte importante de la comunidad, sus padres se dieron cuenta de las atrocidades de la secta y lograron escapar. Más tarde se mudaron a Miami en donde se cambiarían su apellido a Phoenix para simbolizar su resurgimiento entre las cenizas.

ALLISON MACK

El sonado caso de la secta Nxivm, que se proclamaba como grupo de autoayuda, sigue bajo investigación en Estados Unidos y su líder encarcelado con cargos de tráfico sexual y posesión de pornografía infantil. Entre sus prioridades estaba el reclutar celebridades como parte su estrategia para atraer más afiliados. Entre ellas se encontraba Allison Mack –quien interpretó a Chloe Sullivan en la serie Smallville-. Estaba tan involucrada que se dedicaba a reclutar a las adolescentes para llevarlas a la organización como esclavas sexuales, incluso hay rumores de que intentó enganchar a Emma Watson, Kelly Clarkson y otras famosas. Este año Mack admitió sus crímenes y pidió disculpas por manipular a las mujeres que se vieron afectadas. Actualmente espera su audiencia para sentencia la cual está programada para el 11 de septiembre.

GLENN CLOSE

Según confirmó la propia actriz, Close formó parte, desde los 7 años hasta los 22, del grupo Rearme Moral, fundado en 1938 por Frank Buchman como un movimiento en contra de la guerra. La interprete afirmó que no se les permitía hacer nada, que les hacían sentir culpables si tenían algún deseo natural y que los líderes del grupo eran quienes determinaban como debían actuar, hablar y hasta lo que debían sentir.

TOM CRUISE

Es de dominio popular que el actor forma parte de la Cienciología y lo acepta orgullosamente desde hace muchos años. Esta se describe a sí misma como una religión y fue fundada en la década de 1950 por L. Ron Hubbard con la creencia de que cada uno de nosotros tenemos una mente reactiva que responde a los traumas de la vida, mismos que nublan nuestra mente analítica y nos impiden experimentar la realidad. Sus miembros tienen que pasar por un proceso para encontrar sus traumas, neutralizarlos y así llegar a un estado espiritual de purificación que denominan "clear". Pero desde 2015 -comenzando con el documental de HBO: Going clear: Cienciología y la prisión de la fe- se han dejado al descubierto algunos de sus oscuros secretos como que sus miembros son sometidos a abusos físicos y psicológicos, que para conocer los detalles de su ideología tienes que pagar miles de dólares y más. Otras celebridades que abandonaron esta secta - como la actriz Leah Remini- han declarado que Cruz es la segunda persona más poderosa dentro de la organización y que sus divorcios con Nicole Kidman y Katie Holmes han sido forzados por la misma.

JENNIFER ANISTON Y GERARD BUTLER

Se rumora que Aniston y Butler fueron miembros de una secta sexual. El portal de noticias Gossip Cop se ha hecho eco de la información reproducida por el tabloide New Media en donde se asegura que ambos actores acudieron a varios seminarios introductorios de una secta sexual llamada Nxivm. "El nivel de compromiso que se les exigía era muy alto y ambos decidieron dejar de acudir y no volvieron jamás", asegura una fuente citada por dicho medio.

Según publica Gossip Cop, es cierto que en un reciente documental que versaba sobre esta secta se decía que Jennifer Aniston y Gerard Butler habían asistido a una especie de fiesta introductoria donde había comida gratis y donde la gente iba a conocerse, pero esto no significa que ambos estuvieran interesados en formar parte de este culto y solo quisieran ir para conocer gente. Raro, pero más raro sería pensar que este rumor es cierto.

MICHELLE PFEIFFER

Existe una polémica técnica y movimiento llamado Respiracionismo que asegura que la comida y bebida no es necesaria para el ser humano y que se puede vivir alimentándose únicamente de la energía que brindan el aire y el sol. Se la denomina respiracionismo porque basa todos sus principios en la respiración consciente. La actriz confesó pertenecer y practicar este peligroso método cuando tenía tan solo 20 años y comenzaba su carrera en Hollywood pero tras ayudarle a su primer esposo el actor Peter Horton en la investigación de la secta Moon para interpretar su papel en una película, se dio cuenta de que ella misma estaba inmersa en una.

WINONA RYDER

La actriz de 'Beetlejuice' pasó parte de su infancia en la secta Rainbow Family, un grupo fundado en los años 70 cuyos principios se fundamentaban en la no violencia y, sin saber por qué, en el no uso de la electricidad. El grupo empezó siendo pacifista, pero después sería acusado de asesinato y tráfico de drogas.

ROSE MCGOWAN

La actriz creció en una comunidad italiana que pertenecía al grupo Children of God, el mismo que Phoenix. "No había periódicos ni televisión. Te mantenían en la oscuridad para que obedecieras. Me acuerdo cuando miraba cómo los hombres de la secta trataban a las mujeres, y a una edad muy temprana decidí que yo no quería formar parte de eso. Las mujeres estaban allí para complacer a la sexualidad masculina", afirmó en una entrevista.

PAMELA ANDERSON

Después de terminar su relación con Tommy Lee, Anderson se unió al Templo de la confraternidad, un movimiento religioso que sigue las enseñanzas del gurú hinduista Paramahansa Yogananda, quien busca ayudar a sus seguidores a llevar una vida espiritual equilibrada a través de la meditación.

