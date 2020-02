Famosos que han experimentado el poliamor, para ellos 3 es mejor que 2

Famosos o no, el imaginario colectivo está construido sobre la idea de las relaciones monógamas y el amor en pareja, esta idea es tan antiquísima y universal que incluso la vemos reflejada en un capítulo de la biblia, donde se habla del Arca de Noé, el emparejamiento de especies como opción de reproducción; no obstante, en los años 60 emergió en Estados Unidos, otras opciones, como el poliamor a poliamoría. Los seguidores de esta corriente, constituida en un verdadero movimiento con sus principios teóricos y sus líderes, creen que una relación compuesta por más de dos personas es normal, inherente a la naturaleza humana, tan respetable como la monogamia y que ha estado presente en muchas épocas, aunque casi siempre de forma oculta, porque las convenciones sociales la sancionaban.

Aun así, en todas las épocas ha habido personajes famosos y rebeldes que se han manifestado en contra de esta postura, tal el caso de parejas del celuloide como la cantante, actriz y productora Dolly Parton, los mediáticos Angelina Jolie y Brad Pitt, el poeta inglés Shelley, las escritoras Anaïs Nin y Simone de Beauvoir y el filósofo Bertrand Russell, quienes se atrevieron a optar abiertamente por una relación múltiple como opción de vida.

Los practicantes de esta filosofía de vida, expresan que los afectos en la realidad funcionan de manera distinta. ¿Quién no ha sentido atracción por otras personas pese a estar emparejado o ha encontrado dificultades para elegir a una sola de las que le gustaban? Las estadísticas constatan que la monogamia estricta es minoritaria; de ahí surge la necesidad de entender la alternativa del enamoramiento múltiple desde una perspectiva científica.

Según las últimas investigaciones, al menos el 5?% de la población estadounidense está inmersa en algún tipo de relación amorosa no monógama; en España, las cifras podrían ser similares. Esto indica que la sociedad se abre progresivamente a enlaces y opciones de convivencia más allá de la pareja tradicional. Fenómeno que es completamente distinto en Latinoamérica, donde es una práctica "oculta" que muchas veces va en contra del concepto religioso, ideológico y cultural.

ESTOS FAMOSOS HAN CONFESADO TENER RELACIONES ABIERTAS CON SUS PAREJAS, HAN CONSIDERADO QUE LA MONOGAMIA NO ES LA MEJOR VÍA PARA LA FELICIDAD PLENA:

WILL SMITH Y JADA PINKETT

Smith Will y Jada Smith llevan casados 20 años, tienen tres hijos en común y forman uno de los matrimonios más estables de Hollywood. "¿Deberíamos estar casados con individuos que no pueden ser responsables de sus actos ni de su libertad? ¿Deberíamos mantener relaciones con personas cuyos valores, integridad y amor no nos dan confianza? Tanto mi marido como yo podemos hacer lo que queremos, porque confiamos el uno en el otro", explicaba Jada Smith.

El actor, por su parte, también ha manifestado públicamente en varias ocasiones estar de acuerdo con la forma de entender el amor en pareja de su mujer: "Nuestro único trato es confiar el uno en el otro. Yo no soy el espía de nadie. Soy un hombre adulto y libre que lo único que necesita es poder mirarse al espejo al final del día sintiendo que ha hecho las cosas bien".

GWYNETH PALTROW

"Soy una romántica empedernida, pero también creo que se puede ser romántico y realista. La vida es larga y complicada. En mi círculo de amistades, al que respeto y admiro, las aventuras extramatrimoniales están a la orden del día. Somos seres humanos y, a veces, tomamos decisiones que otras personas juzgarán. Pero ese es su problema. Cuanto más vivo mi vida menos me importa que me juzguen", confesó Paltrow en una entrevista al Daily Telegraph.

Durante 11 años, Gwyneth y el cantante de Coldplay Chris Martin formaron una de los matrimonios más fotogénicos de Hollywood. También uno de los más exóticos a la hora de elegir el nombre de sus retoños. Juntos tuvieron a Apple (Manzana) y Moses (Moisés). En 2014 pusieron punto y final a su matrimonio, pero es normal encontrar fotografías de los dos juntos haciendo planes en familia.

ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT

"Dudo que la fidelidad sea absolutamente esencial en una relación de pareja estable. Ni Brad (Pitt) ni yo hemos afirmado que vivir juntos signifique estar encadenados. Desde el primer momento nos hemos asegurado de no restringirnos el uno al otro". Esto es lo que confesó Angelina Jolie a la revista alemana Das Neue en 2009.

A pesar de compartir su forma de entender la vida en pareja, el matrimonio, que tiene seis hijos en común (tres adoptados y tres biológicos), se separó en 2016 después de 11 años de relación y dos de casados.

DOLLY PARTON

"Si nos somos infieles no nos enteramos. Si ambos salimos con otras personas, bien por nosotros. Si mi marido me está engañando, no quiero enterarme; si yo engaño a mi marido, sé que él no quiere saberlo. Pero que tengamos la libertad de hacerlo ayuda a que nuestro matrimonio funcione", asegura Dolly Parton. La cantante lleva casada 52 años con el anónimo Carl Thomas Dean.

SHIRLEY MACLAINE Y STEVE PARKER

Shirley MacLaine y Steve Parker fueron pioneros en esto de poner en práctica el amor libre en una sociedad que aún no había planteado que la monogamia era solo una opción. "En 1954, mi marido, Steve Parker, y yo practicamos el matrimonio abierto. Nadie lo entendía, pero creo que esa es la base de un matrimonio duradero. Yo era muy abierta con todo esto y él también ", declaró la actriz de "El apartamento" a People.

La pareja parecía convivir en sintonía hasta que en 1982, con una hija en común, decidió poner fin a su compromiso. "Steve fue el amor de mi vida y siempre fuimos grandes amigos".

WHOOPI GOLDBERG

"A veces en una relación de pareja las personas no encuentran lo que necesitan. Y si tienen a alguien más a quién acudir para obtener lo que realmente necesitan yo digo que vayan a por ello. Es mucho mejor que estar frustrado y enfadado con la persona a la que amas", asegura Whoopi Goldberg. La actriz ha estado casada en tres ocasiones, tuvo una hija con su primer marido, Alvin Martin, y su última pareja estable conocida ha sido el actor Frank Langella, con quien estuvo cinco años.

SCARLETT JOHANSSON Y COLIN JOST

"Creo que la idea del matrimonio es muy romántica. Es muy bonito y ponerlo en práctica puede ser precioso. Sin embargo, no creo que sea natural ser monógamos. Pueden criticarme por decir esto, pero, sinceramente, creo que mantener la monogamia cuesta mucho trabajo y el hecho de que cueste tanto demuestra que no es algo natural para el ser humano. Yo la he practicado, pero va en contra de nuestros instintos", aseguró a Playboy Johansson.

Scarlett ha estado casada en dos ocasiones, la primera con el actor Ryan Reynolds y la segunda con el publicista Romain Dauriac (padre de su única hija), de quien se separó a principios de 2017. Actualmente mantiene una relación con Colin Jost, cómico y presentador de "Saturday night live".

HUGH GRANT Y ANNA EBERSTEIN

"Si me preguntas: '¿Crees que los seres humanos están preparados para mantener relaciones fieles y monógamas durante 40 años?', respondo que no, no y no. ¿Quién dijo que el ser humano es monógamo? Solo la Biblia o algo así", se sinceró Hugh Grant con el presentador radiofónico Howard Stern.

El actor de clásicos románticos como "Notting Hill", "Sentido y sensibilidad" o "Love Actually" protagonizó uno de los escándalos más recordados de la década de los 90, cuando salía con la actriz Elisabeth Hurley y fue sorprendido engañándola con una prostituta. Grant, que no se ha casado nunca, es padre de cuatro hijos y tuvo un quinto junto a la productora sueca Anna Eberstein, con quien ya tiene dos hijos.

EMMA THOMPSON Y GREG WISE

"Creo que estamos atascados en ciertos ideales románticos que han moldeado nuestra forma de entender las relaciones. A veces me pregunto si hay alternativas, y si nuestra furia, rabia, incredulidad y horror por la infidelidad son realistas. Hemos estado atrapados por el ideal de 'felices para siempre', pero hay otros modelos de relación", aseguró la actriz al Daily Mail. Desde 2003, Emma Thompson está casada con Greg Wise, su segundo marido y padre de su única hija.









