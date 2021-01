En el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, te hablamos de los famosos que han roto estigmas al revelar su lucha contra la depresión y sus nocivas consecuencias. Hoy se conmemora esta fecha con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad mental, la importancia de pedir ayuda a tiempo y no estigmatizar a las personas que padecen esta patología.





La Organización Mundial de la Salud (OMS) había establecido en el año 2010 que para el 2020 los trastornos mentales, entre los cuales se encuentra la depresión, serían la segunda causa de muerte en el mundo; sin estar prevista la actual pandemia, razón por la cual se han incrementado las consultas.

Los trastornos del humor, dentro de los que se haya la depresión, representan el 11 por ciento de consultas en Salud Mental. Siendo el principal motivo de consulta los trastornos de ansiedad con el 20 por ciento, hubo en esta etapa de pandemia un 5 por ciento de incremento de estos trastornos comparados con años anteriores, detalla el titular de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones de la provincia, doctor Walter Sigler.

ESTOS FAMOSOS HAN ROTO TODOS LOS ESTIGMAS AL CONFESAR QUE HAN PADECIDO DEPRESIÓN:

Brad Pitt admitió en la revista GQ el pasado mayo sus problemas con el alcohol y cómo estos le llevaron, en parte, a terminar con su matrimonio junto a Angelina Jolie. En sus declaraciones, el actor admitió que la bebida fue una forma de mitigar la educación sobre el concepto de padre como una figura "llena de fortaleza y de poder", donde las dudas no tienen lugar. Un sentimiento complicado cuando uno tiene que ser perfecto a la vista de todos. Como reconoce en la entrevista, mientras que todos sueñan con ser Brad Pitt, él preferiría cambiar su nombre y poder desaparecer en el anonimato.

Como él, más artistas han demostrado que son de carne y hueso y han experimentado algún episodio depresivo, de la misma manera que los 300 millones de personas que padecen este trastorno mental en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. En el año 2015, esta enfermedad afectó al 5% de la población española, un total de 2,408.700 personas.

Muchos artistas que disfrutan de poder, fama, dinero y belleza reconocen que a veces eso no lo es todo. Cada día, son más los que en Hollywood hablan sobre su lucha personal abiertamente y dan a conocer sus altibajos. La presión de estar constantemente expuesto en el ojo del huracán, bajo la mirada del público siendo objeto de diversos comentarios en las redes sociales puede agotar a cualquiera.

Generar ruido alrededor de este tema, que solía ser tabú, permite que las personas traten el asunto con más normalidad y se animen a pedir ayuda. Esta es la idea que quiso transmitir la cantante Demi Lovato a los cientos de espectadores que siguieron de cerca el discurso que dio durante una convención demócrata que habló de la importancia de que el Estado preste más atención a los trastornos mentales: "Como millones de estadunidenses, vivo con una enfermedad mental".

A sus 25 años, Demi Lovato estuvo durante tres meses en rehabilitación en 2010 tras padecer desórdenes alimenticios, trastornos bipolares y autolesionarse. Dos años más tarde, la que fuera chica Disney optó por contar su problema al mundo "e inspirar a la gente para buscar ayuda a sus problemas". En una entrevista para la revista Teen Vogue, confesó que "durante mucho tiempo estuve intentando ser alguien que no era y fui muy infeliz. Cuando salí y dije: ´Soy humana, tengo problemas y quiero compartirlos´, fue cuando empecé a conectar de verdad. Ahora que acabo de empezar a trabajar en mi cuarto disco, quiero hacer lo mismo con respecto a mi música, porque estoy cansada de las canciones carentes de emoción".

Jim Carrey, protagonista de "La máscara", ha padecido depresión desde que es adolescente. En una entrevista ofrecida a la cadena CBS, Carrey reveló que había decidido dejar de tomar las medicinas prescritas por los especialistas cuando era joven. Además, explicó que aprendió a vivir de esa forma y que, finalmente, no le hacía falta llenarse el cuerpo de Prozac. Desde el suicidio de su exnovia Cathriona White, en septiembre de 2015, se alejó del mundo del espectáculo. Cuando reapareció en el programa de Jimmi Kimmel, Jim Carrey reconoció: "Jim Carrey ha sido un gran personaje, y fui muy afortunado de poder interpretarlo. Pero ya no me veo reflejado en él".

Una de las estrellas más conocidas del pop, Lady Gaga, admitió públicamente que estuvo padeciendo depresión y ansiedad a la revista The Mirror. La cantante señaló que "pese a que fue una época complicada", aprendió que eso no podía destruir "lo grande que en ella reside". Otra compañera de profesión, Miley Cirus, confesó a la revista Elle que sufrió depresión por las continuas presiones de su madre, Tish, que le obsesionaba con la necesidad de tener un cuerpo ideal. Por su parte, el cantante Zayn Malik abandonó su gira el pasado verano debido a los ataques de pánico que sentía.

El caso de Catherine Zeta Jones ha sido uno de los más sonados. A pesar de su oposición, la información salió a la luz y no le quedó más remedio que admitirlo. La actriz y esposa de Michael Douglas tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico para tratar un trastorno de bipolaridad en un periodo en el que, además, estaba sufriendo mucho estrés cuando a su esposo le diagnosticaron un cáncer de garganta.

Para Hayden Panettiere, su fama no ayudó a que el mundo entendiera lo que le pasó tras dar a luz. La actriz lo explicaba de forma clara y directa: "La gente se cree que son las hormonas y le quita importancia, cuando es algo muy doloroso y con lo que las mujeres necesitamos mucha ayuda", comentó en una entrevista. Lo mismo le ocurrió a Gwyneth Paltrow con la llegada de su segundo hijo, Moses, fruto de su matrimonio con el cantante Chris Martin. La actriz confesó que no sentía ningún afecto maternal hacia el pequeño, "pensaba que era una mala madre y una mala persona".

Lo más importante es romper el silencio, buscar ayuda y saber que existen muchas personas que han pasado por lo mismo y que con el apoyo de familiares amigos, pareja y profesionales es posible salir adelante.

La presentadora Mónica Garza, compartió un hilo en su cuenta oficial de Twitter donde explica más sobre este padecimiento.

Les tengo un mensaje muy personal en este Día Mundial de la lucha contra la depresión, una enfermedad que se agrava con la pandemia de #COVID19.



Abro hilo???? pic.twitter.com/6tLTMTpZJm — Monica Garza (@monicagarzag) January 13, 2021





(Imelda Téllez)