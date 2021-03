"Pasa hasta en las mejores familias", un dicho que describe perfecto las altas dosis de drama familiar que han vivido estos famosos. Sí, la vida de las celebridades no siempre es perfecta, también atraviesan por conflictos que involucran disputas por herencias, maltrato, fraudes, incesto, manipulación, discriminación y mucho más.

El caso más reciente es el de los ex Duques de Sussex, Meghan Markle y el Príncipe Harry, quienes ventilaron sus conflictos familiares en una controversial entrevista con la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey. Las revelaciones fueron desde las buenas noticias de un embarazo hasta la manipulación, el racismo y el suicidio; la corona británica fue expuesta y sus secretos más íntimos formaron parte de los titulares de todo el mundo.

¿Qué tan redituable puede ser para una celebridad exponer si vida privada? De acuerdo con Javier Tejado, columnista de El Universal, la entrevista de Oprah con Meghan y Harry no tuvo el impacto esperado. Tejado señala que tan solo en Estados Unidos, la CBS (la cadena que transmitió la entrevista) tuvo una audiencia de 17.1 millones de personas; únicamente rebasó por el doble a los 6.9 millones de personas que tuvo NBC la semana pasada con los Globos de Oro.

"Lo que sí obtuvo CBS fueron ingresos importantes, pues puso en venta cada spot de 30 segundos en más de 7 millones de pesos. Se estima que la producción de Oprah vendió, a su vez, el evento a CBS en más de 150 millones de pesos y que, de esa cifra, un monto importante, pero aún no revelado, fue para la pareja de entrevistados (Meghan Markle y el Príncipe Harry)", así lo describe Javier Tejado en su columna.

Así como Meghan y Harry, existen otros famosos que han ventilado su vida privada; algunos lo han hecho por gusto, otros por fama o para obtener algún beneficio económico. Las malas noticias venden, y eso lo saben perfecto las celebridades.

A CONTINUACIÓN TE ENLISTAMOS ALGUNOS FAMOSOS QUE HAN ROTO SUS LAZOS FAMILIARES:

LOS EX DUQUES DE SUSSEX, MEGHAN Y HARRY

Mucho antes de que fueran entrevistados por Oprah Winfrey, Meghan Markle y el Príncipe Harry, detonaron el escándalo al anunciar que su separación de la corona. Tras varios encuentros y conversaciones en el seno de la Casa Real, el Palacio de Buckingham comunicó de manera oficial que Harry y Meghan dejarían de tener el título de Su Alteza Real y no recibirán financiamiento público.

Al escandaloso anuncio, le siguió su no menos polémica estancia en Canadá. El Gobierno de Justin Trudeau, advirtió que no pagaría por la seguridad de los ahora ex Duques de Sussex, los cuales vivian en Vancouver.

Pasado un tiempo, se sumó la noticia del "multimillonario acuerdo" que Meghan y Harry firmaron con la plataforma de contenidos audiovisuales, Netflix, para producir una serie de programas.

Cuando todo parecia estar en calma, llegó la entrevista con Oprah Winfrey. En ella, Meghan reveló que fue silenciada por la realeza y que estuvo al borde del suicidio.

"Era particularmente difícil poner una cara feliz mientras sufría en silencio", "Ya no quería estar viva", confesó la ex Duquesa de Sussex.

Otro planteamiento polémico, fue el tema del racismo: "El Palacio de Buckingham intervenía en todo, por ejemplo: ¿cuán oscuro sería el color de la piel de mi hijo Archie?", dijo Markle. Mucha de la atención también se centró en la relación que llevaba con Kate Middleton; los rumores señalaban que Meghan había hecho llorar a Kate por una pelea que habían tenido relación con la planeación de la boda, respecto a esto, la ex Duquesa de Sussex, dijo que la realidad fue todo lo contrario, Middleton fue quien la hizo llorar y tiempo después le pidió genuinas disculpas, sien embargo, esa situación fue una de las cosas que cambió su perspectiva sobre la corona.

El tema de Harry y Meghan aún no está cerrado, seguro los ex miembros reales aún darán mucho de qué hablar, empezando por el nacimiento de su próxima hija que nacerá en verano de 2021.

MADONNA

El golpe emocional que ocasionó la muerte de su madre también derivaría en una complicada relación entre Madonna y sus hermanos. "La Reina del Pop" fue definida como "horrible y mala" por parte de su hermano Anthony Ciccone, quien vivió como indigente durante varios años.

"Desde el principio yo nunca la amé, y ella nunca me amó. Nunca nos amamos", confesó Anthony sobre su hermana. Pero no fue ese el único problema familiar de la cantante.

Su hermano Christopher, quien colaboró con ella como bailarín, ayudante de camerino, director artístico y de gira, publicó en julio de 2008 Life With my sister Madonna, un libro donde detalló el distanciamiento entre ambos.

Además del libro, Christpher habló en varias ocasiones de cómo se sentía manipulado por la estrella para trabajar gratis y confesó que se sentía más como su "sirviente" que como su hermano.

La gota que derramó el vaso llegó cuando, vía correo electrónico, la cantante lo acusó de haberle robado dinero, "de estafarla tras veinte años de ser la única persona que no lo había hecho".

También aquí hubo un final feliz, porque Christopher reveló en 2012 que ya eran otra vez "hermano y hermana".

"Lo que ocurre entre nosotros es privado ahora y no se va a publicar ningún otro libro... Desde ahora en adelante seremos hermano y hermana. Fue maravilloso retomar el contacto y no fue solo con ella, después de lo del libro también tuve la oportunidad de volver a conectar con mi familia".

LA FAMILIA SODI

Los asunto familiares entre las hermanas Laura Zapata y Ernestina, Gabriela, Federica y Thalía Sodi , hijas de la fallecida Yolanda Miranda, han dado mucho de qué hablar.

Las diferencias en sí datan de mucho tiempo antes del deceso de su progenitora, aunque han tenido que hacer una tregua en determinadas ocasiones, como cuando su abuela, Eva Mange, fue rescatada en febrero de 2021 de un asilo donde, según su familia, no recibía un tratamiento adecuado.

Las hermanas se distanciaron desde que eran menores de edad. Laura tuvo que ser enviada a vivir con su abuela porque, según dijo, no le simpatizaba a la nueva pareja de su mamá Yolanda Miranda.

En entrevista, Zapata señaló que su padrastro, el padre de Thalía, quien falleció cuando la cantante era una niña, no congeniaba con ella, por lo cual la alejó de su madre.

"Mi abuela ha sido mi mamá. A los tres años, mi mamá contrajo nupcias y me dejó con mi abuela porque mi padrastro no me quería", manifestó.

A pesar de ese alejamiento, Laura, por el gran amor que le tenía a su hermana, acostumbraba a llevarla al teatro donde ella trabajaba diariamente, lo cual definió a la protagonista de "María, a del barrio" su interés en la actuación.

Pese a que tenían una relación llevadera, el lazo que unía a Thalía y sus hermanas Laura Zapata y Ernestina Sodi se tornó problemático tras el secuestro de estas últimas en setiembre de 2002.

En su libro "Líbranos del mal", Ernestina indicó que la cantante había sido quien pagó el rescate para que fueran liberadas, pero lejos de unirlas, este suceso las alejó.

DR. DRE

La hija mayor del Dr. Dre y Lisa Jackson, LaTanya Young, contó que no había visto al magnate en los últimos 17 años. Y eso no es todo: ella ha tenido dificultades financieras, ha criado a cuatro hijos y no ha recibido su apoyo, aunque eso no es lo que busca.

"No quiero dinero, me siento mejor arreglándomelas sola", dijo al The Daily Mail, "solo quiero pasar tiempo con mi padre". Al parecer, el multimillonario ni siquiera conoce a sus nietos.

JENNIFER ANISTON

La estrella de "Friends" arrastraba conflictos desde su infancia por la separación de sus padres. En una entrevista de 2018 con Elle, la actriz reconoció que su madre, Nancy Dow, se convirtió en una figura "agotadora". "Era de este mundo de, ´Cariño, cuídate mejor´, o ´Cariño, pon tu mejor cara´".

"Era una mujer muy crítica conmigo. Ella había sido modelo de joven, era fantástica y deslumbrante ... no tengo esa luz que ella buscaba en mí", confesó en otra entrevista.

Sus problemas alcanzaron un grado mayor de tensión cuando Dow publicó, en 1999, un libro de memorias llamado De madre e hija a amigas, con el rostro de Aniston ocupando toda la portada.

La situación solo fue empeorando al paso del tiempo, al grado de que dejaron de hablarse durante cinco años y Aniston ni siquiera la invitó a su boda con Justin Theroux.

Antes de la muerte de Nancy, en mayo de 2016, Aniston logró hacer las paces con ella.

"Mi mamá dijo esas cosas porque realmente me amaba. No era ella tratando de ser una perra o sabiendo que iba a hacer algunas heridas profundas que luego gastaría mucho dinero para deshacer. Lo hizo porque con eso creció", explicó la actriz a finales de 2018.

ANTHONY HOPKINS

En 2018 se supo que el galardonado actor Anthony Hopkins no ha hablado ni visto a su hija en dos décadas.

El actor ha dicho públicamente que no tiene idea de si su hija, Abigail Hopkins, tiene hijos o no. Según lo que sabemos, su relación sigue siendo tensa prácticamente inexistente.

ANGELINA JOLIE

La estrella de Hollywood y su hermano, James Haven, nunca olvidaron el abandono de su padre, Jon Voight, tras separarse de su madre. Pero fue en 2001 que Angelina se distanció de manera radical de él, luego de que el actor hablara sobre la salud emocional de ella poco después de su separación de Billy Bob Thornton.

Tuvieron que pasar diez años para que la estrella y su padre aparecieran juntos en un evento. Voight acudió al estreno de First They Killed My Father, película dirigida por Jolie.

El acercamiento entre ambos ocurrió mucho antes, cuando Brad Pitt le insistió a su entonces pareja de la importancia de sanar la relación con su padre.

En febrero de 2011 se supo que Voight viajó a Venecia para encontrarse con la actriz y conocer a sus seis nietos.

JACKIE CHAN

Jackie Chan tuvo una aventura amorosa con la ex-Miss China, Elaine Ng, mientras estaba casado con Joan Lin. Elaine Ng dio a luz a su hija en 1999, llamada Etta Ng Chok Lam.

A principios de este año, Etta Ng Chok Lam dijo a la prensa que ella y su novia no tenían hogar debido a "sus padres homofóbicos". Según los informes, el padre y la hija nunca tuvieron una relación y Etta Ng Chok Lam ha hablado previamente sobre Chan diciendo "No diría que él es mi papá".

ADELE

Según la información disponible, Adele no mantiene ningún tipo de relación con su padre desde que este la abandonó a ella y a su madre, cuando la cantante tenía dos años.

El padre de la galardonada actriz le dijo al Daily Mail en 2012 que desearía "poder retroceder en el reloj y hacer las cosas de una manera diferente".

LOS JACKSON

De acuerdo con The Guardian, al morir Michael Jackson se supo que ni sus hermanos ni su padre, estaban en el testamento, situación que dio inicio a una seria batalla legal entre sus hermanos y los abogados del cantante.

Los hermanos insisten en que Michael no pudo haber firmado un testamento en Los Ángeles cuando se encontraba en Nueva York en esas fechas, por lo que ellos solicitan que se considere que la estrella del pop murió intestado.

Esta situación por ley, significaría que la fortuna del cantante estaría dividida primero entre sus hijos Paris, Prince y Blanket, luego entre sus padres y finalmente entre sus nueve hermanos.

NICOLE KIDMAN

Los tabloides han informado ya, ampliamente, sobre la relación turbulenta que la actriz de Hollywood mantiene con sus hijos adoptivos Isabella y Connor Cruise.

Kidman y Cruise adoptaron a los niños poco antes de su separación. Después del divorcio, los niños se quedaron con su padre. Según los informes, él impidió que la actriz se acercara a sus hijos, lo que provocó una mayor tensión en su relación.

(Nayelli Langarica)