Famosos que tienen raíces mexicanas y no...

Por sus venas corre sangre mexicana, estos famosos no se avergüenzan de que sus raíces sean mexicanas (FOTO ESPECIAL)

En el mundo de la farándula existen famosos de diversas nacionalidades, seguro en más de una ocasión has visto en la pantalla a tus estrellas favoritas, sin imaginar que por sus venas corre sangre mexicana.

Como mexicanos, nos sentimos representados y orgullosos cuando nuestros paisanos son reconocidos por su talento y logros en el cine, la televisión o en la música. Sin embargo, también están los que a pesar de no haber nacido en nuestro país, atesoran sus raíces mexicanas con orgullo, aun cuando sus nombres no nos indiquen su procedencia.

AQUÍ NUESTRO LISTADO DE FAMOSOS QUE TIENEN RAÍCES MEXICANAS Y NO LO SABÍAS:

ALEXIS BLEDEL

La chica de "Gilmore Girl" es hija de madre mexicana y padre argentino. Su idioma materno es el español y algunos rumores señalan que no aprendió inglés hasta que comenzó a ir al colegio.

SARA PAXTON

Las raíces mexicanas que Sara Paxton presume se deben a que su madre, Lucía, es mexicana de nacimiento. Su madre es originaria de Monterrey, mientras que su padre es de ascendencia irlandesa, escocesa e inglesa.

KAT VON D

Katherine Von Drachenberg, conocida popularmente como Kay Von D nació en Montemorelos, Nuevo León, México. Es hija de padres argentinos pero residentes del país azteca, por ello la estrella nació en dicho país.

DEMI LOVATO

Aunque Demi Lovato nació en Albuquerque, Nuevo Mexico y creció en Dallas, Texas, su padre es de ascendencia mexicana y su madre es de ascendencia irlandesa e inglesa.

UMA THURMAN

La protagonista de "Kill Bill" y de otra infinidad de películas que la han hecho destacar como una de las grandes de Hollywood, también está ligada a México. En su caso, se debe a que su madre, la ex modelo Nena Von Schlebrugge era originaría de México. Sí, aunque el nombre de su madre poco se identifique con el país, la realidad es que sus bisabuelos fueron perseguidos por los nazis debido a que ayudaron a sus amigos judíos, por lo que la pareja huyó a México donde se asentó y nació la madre de Uma, quien más tarde ganaría fama por su carrera como modelo y actriz en los años 50´s y 60.

NICOLE RICHIE

La particular historia de vida de Nicole Richie hace complicado encontrar la conexión de la artista con México, aun así te lo vamos a explicar. Aunque Nicole Richie fue adoptada por Brenda Harvey y Lionel Richie, en realidad es hija biológica de Peter Michael Escovedo y Karen, una asistenta ejecutiva de Sheila Escovedo; ambos tenían una aventura amorosa que culminó en embarazo y debido a que no podían hacerse cargo de Nicole, Lionel Richie y esposa que no podían tener hijos decidieron adoptarla. Pero volviendo al tema que nos interesa, el padre biológico de Nicole (Peter Michael Escovedo) es un músico de jazz originario de México.

FERGIE

La cantante que alcanzó la fama por pertenecer a la banda Black Eyed Peas, también está ligada al país azteca. En su caso, se debe a que su abuela paterna nació en Guanajuato, aunque es de raíces escocesas e irlandesas. Por lo tanto, la ascendencia de Fergie es una mezcla de ingleses, irlandeses, mexicanos y escoceses.

SARA RAMÍREZ

Seguramente la recuerdas por su papel como "Torres" en "Grey´s Anatomy" o bien, porque es una de las mexicanas que ha logrado triunfar en la industria del entretenimiento. El padre de Sara es mexicano y su madre es de ascendencia irlandesa, pero Sara nació en Mazatlán, Sinaloa, México, el 31 de agosto de 1975. Vivió hasta los 8 años en México, después se mudó a San Diego, California con su madre y a partir de entonces su talento la llevó a la cima.

LYNDA CARTER

Podríamos decir que la "Mujer maravilla" de Hollywood lleva sangre mexicana corriendo por sus venas, esto debido a que su madre, Juana Córdova, es de origen mexicano, aunque emigró de Chihuahua a Estados Unidos con su familia cuando era joven.

LUPITA NYONG'O

Aunque sus padres son kenianos, Lupita Nyong´o nació en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1983. Esto debido a que sus padres fueron perseguidos por el gobierno de su país y decidiendo refugiarse en México, donde siguiendo las tradiciones de su país de nombrar a sus hijos con base en algún acontecimiento relevante, decidieron darle un nombre mexicano a la actriz. Y, aunque Lupita Nyong´o regresó a Kenia cuando tenía 1 año de edad, más tarde con 16 años volvió a residir en México, específicamente en Taxco, para aprender español.

LOUIS C.K

Seguramente habrás escuchado algún chiste o visto alguna aparición de Louis C.K en "The Chris Rock Show", "Trumbo" o sus propios stand up. Pues bien, este comediante estadounidense en realidad está ligado a México gracias a su abuelo paterno, un húngaro judío que emigró a México y se asentó en el país. Más tarde nacería Louis padre en tierras aztecas, aunque se casaría con la madre del comediante de origen irlandés y fruto de este matrimonio nacería el comediante, quien vivió hasta los siete años en la Ciudad de México. De hecho, se dice que aún conserva su nacionalidad mexicana.

SELENA GOMEZ

Selena Gomez es hija del mexicano Ricardo Joel Gomez y Mandy Teefey, quienes decidieron llamar "Selena" a la cantante en honor a la famosa cantante de Tex-Mex Selena Quintanilla, de quienes ambos eran admiradores.

KID CUDI

Scott Ramón Seguro Mescudi, conocido artísticamente como "Kid Cudi", es hijo de un descendiente mexicano. Su padre era mexicano y su madre era africana, aunque él se crió en los Estados Unidos de América, específicamente en la ciudad de Cleveland, Ohio. Entre sus famosas canciones, encontrarás "Dy´n´Nite", un sencillo que le representa y en el que incluso aparece dentro de una tienda mexicana haciendo rimas, posiblemente en honor a las raíces mexicanas de su padre.

MARIO LÓPEZ

Famoso por su papel en la serie "Saved by the Bell", Mario López es hijo de Elvira y Mario López, ambos de origen mexicano.

JESSICA ALBA

Su nombre ya nos indica algo ¿verdad? Pues sí, resulta que Jessica Alba está ligada a México gracias a su padre, quien es de descendencia mexicano-estadounidense, mientras que por parte de madre es danesa y francesa.

STACEY DASH

A pesar de haber nacido en Nueva York, Stacey Dash tiene raíces mexicanas, además de Barbados y africano americanas. La protagonista de "Clueless" asegura estar orgullosa de sus raíces y de su familia. "Necesitamos diversidad. Lo más importante para mí en Hollywood en este punto, no debe sobre una determinada raza o color, se trata de tu capacidad y de lo que haces", declaró hace un tiempo.

TABOO

Jaime Luis Gómez, mejor conocido como "Taboo" e integrante de los Black Eyed Peas es otro de los famosos que está ligado a tierras mexicanas, esto debido a que su padre es originario de Morelia, México.

(Imelda Téllez)