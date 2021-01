Famosos se manifiestan ante disturbios en el Capitolio de Washington

Ante los disturbios que se desataron durante la tarde de hoy en el Capitolio federal mientras se llevaba a cabo el voto electoral, los famosos tomaron las redes sociales para denunciar los disturbios, criticar al presidente Donald Trump y manifestar su indignación ante los hechos.

Miles de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio para mostrar su apoyo al presidente y protestar por los resultados de las elecciones de 2020.

#EFEURGENTE | Washington entra en toque de queda mientras la Policía dispersa a la multitud. pic.twitter.com/CPxVMQpzmF — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 6, 2021

El mar de seguidores se produjo después de un mitin en el que Trump continuó afirmando falsamente que le robaron las elecciones para favorecer a su contrincante, Joe Biden, candidato en el partido demócrata.

Según los informes, se han realizado arrestos y la policía que custodiaba el Capitolio lanzó bombas de humo contra la multitud que cargaron barricadas, andamios y saquearon la Casa Blanca.

#EFETV | América al día en 60 segundos: miércoles 6 de enero de 2021 pic.twitter.com/j0k98qMB8o — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 6, 2021

LA INDIGNACIÓN DE LOS FAMOSOS EN REDES

JAMES GUNN

BEFORE tweeting to chill out, after protestors had entered the Capitol, he first chose to tweet an attack on the Vice President, but, you know, I guess. — James Gunn (@JamesGunn) January 6, 2021

"Entonces, Trump tuiteó algo ahora. Lo que es bueno. Tuvo que esperar hasta DESPUÉS de que sus seguidores pasaran a la policía y entraran al edificio del Capitolio y hubo un enfrentamiento con armas, pero, ya sabes, está bien", tuiteó el director de "The Suicide Squad".

"Repito que: la gente irrumpió en el edificio del Capitolio, destruyó propiedades, una mujer recibió un disparo en el cuello, nuestros funcionarios electos están escondidos con máscaras de gas puestas y EL PRESIDENTE SENTADO SE NEGÓ A PERMITIR QUE LA GUARDIA NACIONAL PROTEGER A NADIE", continuó en un hilo de Twitter.

And then people BELIEVE him when he says he actually won the election in a landslide after being defeated by the largest percentage of votes in the modern era? Come on. Most people don't really believe him. They WANT to believe him enough to pretend reality isn't reality. — James Gunn (@JamesGunn) January 6, 2021

"Viendo el lado positivo, tal vez ahora los norteamericanos se están despertando después de un largo sueño y les duele muchísimo levantarse de la cama", finalizó.

So the Virginian National Guard are there now (thanks, guys). As I understand it, because DC isn't a State, Trump has to okay the deployment of the National Guard there. Which he refused to do. So Pelosi had the Virginian National Guard come in. — James Gunn (@JamesGunn) January 6, 2021

ASHTON KUTCHER

"¡Apoye la transición pacífica del poder! ¡Eso es ser un patriota!", escribió Ashton Kutcher.

Support the peaceful transition of power!!!!!!!! That´s being a patriot! — ashton kutcher (@aplusk) January 6, 2021

RESIDENTE

El rapero puertorriqueño René "Residente" Pérez, usó su cuenta de Twitter para expresar su opinión ante la situación.

A Estados Unidos solo les falta el wifi un poco mas lento y nos acompañan en el tercermundismo... — Residente (@Residente) January 6, 2021

"A Estados Unidos solo les falta el wifi un poco mas lento y nos acompañan en el tercermundismo..."

PINK

As a United States Citizen, and the daughter of two veterans, and the sister of another, I am ashamed of what is happening in Washington. Hypocrisy, shame,

Embarrassment. Unpatriotic hypocritical sheep drinking poison Kool aid. This a sad day for America. — P!nk (@Pink) January 6, 2021

"Como una ciudadana de los Estados Unidos e hija de dos veteranos, hermana de otro, me siento avergonzada de lo que está ocurriendo hoy en Washington. Hipocresía, vergüenza, bochorno. Ovejas antipatrióticas e hipócritas tomándose el Kool aid envenenado. Esto es un día triste para América", publicó la artista Pink en su cuenta de Twitter.

CHRIS EVANS

I´m speechless — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021

Por su parte, el actor de Marvel, Chris Evans, se expresó como sin palabras mientras los disturbios se llevaban a cabo.

MARK RUFFALO

Su compañero de reparto, Mark Ruffalo, también tronó en contra de los actos de hoy.

Donald Trump is over. He will never, ever hold office or credibility again. Same with all his GOP enablers.

Time to move into the light America. DING DONG MAGA IS DEAD. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

"Donald Trump está acabado. Nunca podrá entrar a la política otra vez y tampoco tendrá credibilidad. Al igual que todos en el Partido Republicano que lo dejaron continuar. Es tiempo de movernos a la luz América", afirmó Ruffalo.

LYNDA CARTER

I have never seen anything like this. This is unconscionable and dangerous. — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) January 6, 2021

"Nunca había visto algo así.¡ Esto es tan inconsciente y peligroso!", tuiteó la veterana "Mujer Maravilla".

CARDI B

And y´all better NOT BE OUTSIDE!!These are wild thugs out here ! Stay home.This ain´t our business.Stay at home safe but dangerous! — iamcardib (@iamcardib) January 6, 2021

"Es mejor que no estén afuera, ¡estos son unos matones salvajes! Este no es nuestro asunto. Quédense en casa seguros pero peligrosos", escribió la cantante de "Wrap".

JOSH GAD

This is so truly damning I don´t know what to say. This entire incident must be investigated. What happened today is deeply disturbing because it would appear...it was literally ALLOWED to happen. https://t.co/KczGPgpPhc — Josh Gad (@joshgad) January 6, 2021

Esto es tan condenatorio que no sé qué decir. Todo este incidente debe investigarse. Lo que sucedió hoy es profundamente perturbador porque parecería ... literalmente, que fue PERMITIDO que sucediera.

(Imelda Téllez)