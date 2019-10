Famosos se manifiestan en contra de la situación política de Chile y reiteran su apoyo al pueblo

A través de un vídeo en su instagram, el artista le expresó tú no eres el único Presidente que la ha cagado (FOTO ESPECIAL)

Tras las protestas en Chile, varios artistas se han sumado a la causa y han manifestado su apoyo a los ciudadanos en diversas redes sociales.

Residente es un claro ejemplo del apoyo que han recibido los chilenos.

El cantante subió un vídeo en forma de apoyo, pero en el que critica duramente el accionar del gobierno, principalmente, del Presidente Sebastián Piñera.

"No puedo creer que alguien sea tan egoísta, tan bruto, tan salvaje de tirar a la policía a matar, a abusar, a castigar al mismo pueblo que lo puso ahí, hay que tener un problema psicológico", señaló en el vídeo compartido a través de su twitter.

También, le dedico las siguientes palabras a Piñera: "tú no eres el único Presidente que la ha cagado en Latino américa, hay tantos presidentes que la siguen cagando y no se dan cuenta que la gente se está manifestando y que no los queremos".

Finalmente, declaró que este problema no es un conflicto de ideologías políticas, sino que se debe a que no funcionan por su manera de actuar."Lo que hay, ni de izquierda ni derecha funciona cabrón, porque son todos igual de pillos, todos igual de hijos de la gran...y merecen que los bajen ya".

Otro cantante que se sumó al apoyo de los chilenos fue Don Omar quien publicó una fotografía en su cuenta de Instagram de las protestas que se han realizado en nuestro país, escribiendo "#CHILE yo estoy con ustedes".

Exponentes del reggeaton como Wisin y Arcángel también se sumaron a estos mensajes publicando historias en sus respectivas cuentas de Instagram, mostrando todo el cariño que tienen por el pueblo chileno.

En tanto, la banda punk española Ska-P publicó un video en su cuenta oficial de Twitter de diferentes protestas ocurridas durante estos días donde escribieron "Estado de emergencia en Chile, militares en las calles, todo el pueblo chileno contra las subida del metro. Vamos Chilito, os enviamos ánimo y fuerza!!".

Mon Laferte

Mon Laferte participó en una manifestación de chilenas y chilenos frente a la embajada de ese país en México el lunes 21 de octubre.

Donde llamó a la comunidad artística a unirse por la paz en el país sudamericano.

"Yo quisiera hacer un llamado a toda la comunidad artística que se sensibilicen con esto que está pasando y ayuden a difundir este mensaje. Chile no está en guerra, Chile necesita paz en este momento y no se está dando la información al mundo, entonces a ustedes prensa, a los medios internacionales y a todos los colegas que están en las artes, la música y el cine y a cualquier persona, por favor ayuden a difundir esto, en Chile los necesitamos".

La originaria de Viña del Mar se unió a las consignas de los manifestantes que pedían la renuncia del presidente Sebastián Piñera luego de la violencia desatada por el aumento a las tarifa del metro.

"Estamos reunidos para mostrar nuestro descontento contra el gobierno de Chile que está violentando a la gente con militares en la calle, leímos los tres puntos de lo que estamos pidiendo, que es quitar a los militares de la calle, abrir una mesa de diálogo principalmente y la renuncia de Piñera", dijo la intérprete de Mi buen amor.

Mon Laferte también señalo que se estaba creando pánico, para intentar dividir a la población, "sí hay personas que están saqueando supermercados, pero esa no es la noticia principal; también se han visto policías y militares saqueando y esto es para dividir a la gente, esto siempre pasa en todas partes y que un sector de la población quiera a los militares en la calle".

El pasado domingo el presidente chileno Sebastián Piñera justificó el estado de excepción en su país porque calificó que están en guerra.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable que no respeta a nada, ni a nadie que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite," dijo el mandatario.

Con información de Publimetro, Excélsior y 24 horas.

Mensajes de apoyo a chilenos

