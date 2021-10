Famosos, víctimas de una mala relación con sus padres

Famosos, víctimas de una mala relación c...

Britney Spears y "Gomita" no son las únicas famosas que tienen una pésima y tensa relación con sus progenitores, estos famosos son víctimas de una mala relación con sus padres.

Dicen que los padres harían cualquier cosa por sus hijos, pero los padres de estas estrellas se olvidaron de este dicho y lejos de hacerlos felices, velar por sus intereses o desmostar su cariño han metido en serios problemas a sus hijos y les han causado severos traumas.

Relaciones deterioradas por la venta de la intimidad de sus propios hijos, abandono, violencia, abuso de poder, robo, adicciones, entre otras, han sido las causantes de que estas celebridades se alejarán por completo de sus padres y públicamente admitieran que no los quieren cerca.

A continuación, te dejamos un recuento de los famosos que tienen o han tenido una mala relación con sus incómodos y tóxicos padres.

BRITNEY SPEARS

Desde 2008, la tutela legal de Britney Spears fue tomada por su padre, Jamie Spears. El papá de "La Princesa del Pop" tomó el control de su vida y sus finanzas porque la cantante protagonizo penosos escándalos.

Britney saltó a la fama en 1998, con la canción "Baby One More Time", sin embargo, la cantante comenzó desde pequeña en el mundo artístico con "El Club de Mickey Mouse".

La relación de Britney Spears y Jamie Spears se volvió pésima después de que él tomara su tutela por "cuestiones de salud mental".

En 2020, Britney Spears decidió entablar un juicio legal contra de su padre para poder liberarse de la tutela legal. La cantante aseguró que, durante 13 años, su papá controló su vida porque le impidió volver a casarse y tener más hijos.

Después de una dura batalla legal, Jamie Spears dejó de ser el tutor legal de Britney Spears. La jueza Brenda Penny terminó formalmente la tutela que la cantante tenía con su padre, pero dejó una tutela separada con un contador elegido por el equipo legal de Spears.

"GOMITA"

Hace un par de semanas, "Gomita" denunció que su padre, Alfredo Ordaz Barajas la golpeó a ella a su mamá, Elizabeth Campos.

Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita" interpuso una restricción por violencia física y psicológica en contra de Alfredo Ordaz Barajas.

"Gomita" dejó entrever que no es la primera vez que su padre la agrede físicamente por defender a su mamá, además, algunos medios de comunicación han asegurado que Alfredo Ordaz Barajas ya estuvo en la cárcel porque es un hombre violento.

LINDSAY LOHAN

Lindsay Lohan es una de las actrices que ha estado inmersa en varios escándalos, desafortunadamente sus padres han tenido que ver en sus polémicos desfiguros.

El padre de Lindsay, Michael Lohan fue alcohólico, estuvo cuatro años preso por manejar en estado de ebriedad, al igual que su hija, estuvo varias veces en rehabilitación.

Los padres de Lindsay Lohan lucraron con la imagen de su hija vendieron a la prensa conversaciones privadas. Su madre Dina contrataba fotógrafos para que la acompañaran a visitarla en el centro de rehabilitación, además, fue su manager y la indujo en mundo de las adicciones y el alcohol.

ENRIQUE IGLESIAS

Enrique Iglesias nunca ha tenido una buena relación con Julio Iglesias, el cantante español nunca aceptó que su hijo se dedicara a la música y no terminara sus estudios.

En una entrevista, Enrique Iglesias contó que en una ocasión discutió con su padre cuando se enteró que iba a grabar su primer disco. El intérprete de "Bailado" aseguró que tenía años sin ver a su padre, además, no había aceptado la herencia de su papá.

CHARLIZE THERON

El padre biológico de Charlize Theron abandonó a su familia antes de que ella naciera, su madre volvió a casarse y la actriz reconoció a su padrastro como verdadero padre.

Charlize Theron contó que padece un trastorno obsesivocompulsivo a raíz de la terrible situación que vivió en su adolescencia, su padrastro era alcohólico y solía golpear a su familia, hasta que un día, apareció borracho con un arma amenazó con matarla a ella y a su madre.

MICHAEL Y JANET JACKSON

Joseph Jackson, maltrató a sus hijos Michael y Janet Jackson, incluso fue acusado de abusar sexualmente de Rebbie, así lo aseguró en su biografía "La Toya Jackson".

Michael Jackson contó que su padre se burlaba de él y lo odiaba, Joseph Jackson era estricto, muy duro y severo.

ANGELINA JOLIE

La tormentosa relación entre Jon Voight y Angelina Jolie es una de las más conocidas de Hollywood.

En 2002, Angelina Jolie y Jon Voight se distanciaron públicamente, pero los actores tenían problemas desde antes porque la actriz nunca le perdonó a su padre que destruyera su matrimonio con su mamá.

En 2007, la madre de Jolie murió a causa de cáncer de ovarios. En una entrevista con el programa de Divinity, Jolie afirmó que la actitud de su padre "hizo que tuviera una infancia muy inestable". "El abuso de las drogas y los pensamientos suicidas de la actriz se debían a que no había superado el abandono de su padre".

En otra entrevista con Hollywood Reporter, Angelina Jolie dijo que: "gracias a mis hijos he encontrado una forma distinta de relacionarme con Jon". Sin embargo, la relación en la actriz y padre siendo lejana.

LEIGHTON MEESTER

La actriz de "Gossip Girl", Leighton Meester nació en una cárcel en Texas, mientras su madre cumplía una condena por pertenecer a una red de narcotráfico.

Leighton Meester demandó a su mamá por gastarse el dinero que le envió a su hermano, quien tenía problemas de salud. Su mamá usó ese dinero para hacerse cirugías plásticas.

MEGHAN MARKLE

Meghan y Thomas Markle tiene una pésima relación, la duquesa de Sussex no quiere saber nada de su padre.

Meghan Markle no invitó a su padre a su boda, en varias ocasiones Thomas Markle ha hablado muy mal de duquesa de Sussex, también ha vendido fotos a los paparazzi y filtrado una carta.

ADELE

De acuerdo con el diario The Sun, el padre de Adele, Mark Evans, la abandonó cuando era una niña.

Años después, Mark Evans aseguró que estaba devastado por el distanciamiento con Adele, pero la cantante dijo que gracias a su abandono le había costado encontrar a una persona con la que se sintiera bien en el amor.

Las declaraciones de Mark Evans molestaron a Adele, la cantante decidió alejarse de su papá "Nunca más sabrá de mí", dijo Adele, a The Sun.

JENNIFER ANISTON

Jennifer Aniston tampoco tuvo una buena relación con su mamá, la actriz acusó a Nancy Dow, de no aceptarla tal y como ella era.

Nancy Dow quería que Jennifer Aniston siguiera sus pasos en el mundo del modelaje. La actriz de "Friends" se sintió acomplejada durante su infancia y adolescencia.

Jennifer Aniston no invitó a su madre a la boda con Brad Pitt. Nancy Dow escribió un libro sobre la vida de la actriz.

DEMI LOVATO

Demi Lovato rompió la relación con su padre biológico Patrick Lovato, en 2007.

El distanciamiento duró hasta 2013, cuando Patrick Lovato murió de cáncer. A pesar de no llevar una buena relación con su padre la cantante se sintió devastada, pero también afirmó que sintió que se quitó un peso de encima.

Demi Lovato no tiene buenos recuerdos de su padre porque él maltrataba a su mamá.

CHRISTINA AGUILERA

Christina Aguilera tampoco tiene buenos recuerdos de su infancia porque su padre, Fausto Aguilera la golpeaba.

Christina Aguilera confesó que cuando era niña su padre le dio un golpe en la cara y la ensangrentó. Tras el episodio de violencia, Shelly Kearns, decidió dejar a Fausto Aguilera.

La cantante reveló lo difícil que fue crecer en un hogar lleno de violencia. Christina Aguilera aseguró que no tiene ninguna intención de acercarse a su padre.

DREW BARRYMORE

La infancia de Drew Barrymore estuvo marcada por las adicciones de su padre

John Drew Barrymore, desafortunadamente la actriz también cayó en las garras de las drogas desde que tenía 13 años.

De acuerdo con El País, John Barrymore era "un hombre violento, alcohólico y su madre, por la educación que recibió, tenía poco sentido de la responsabilidad".

MACAULAY CULKIN

Macaulay Culkin fue una exitosa estrella infantil al protagonizar "Mi pobre angelito", el actor se convirtió en uno de los mejores pagados en Hollywood.

La fortuna de Macaulay Culkin fue motivo de disputa cuando sus padres se divorciaron.

La madre del actor intentó usar parte de su fortuna para comprar un departamento por esta razón Macaulay Culkin presentó una petición para eliminar a sus padres como sus tutores legales.

Sin embargo, su madre ganó la custodia y Macaulay Culkin se tuvo que quedar con ella hasta que cumplió 18 años. Luego se independizó y decidió no tener contacto con ellos.

Macaulay Culkin trabajó largas jornadas sin descanso durante cuatro años, en el podcast WTF, el actor contó que su padre lo obligaba a dormir en el sofá de la casa para que "no se le subiera la fama a la cabeza". Agregó que su padre "era un mal hombre, una persona violenta, tanto emocional como físicamente.

LUIS MIGUEL

Luisito Rey, resultó ser un padre tóxico. La ambición de Luis Gallego, lo llevó a explotar a Luis Miguel desde muy pequeño.

Luisito Rey sacó a Luis Miguel de la escuela para obligarlo a ensayar a todas horas, incluso, durante la grabación de una película, pidió que le dieran efedrina para que Luismi aguantara las intensas jornadas de trabajo. Le contrataba prostitutas para que "se hiciera hombre" y se interpuso en su primera relación sentimental con la fotógrafa Mariana Yazbek.

AMY WINEHOUSE

Amy Winehouse sufría depresión, trastornos alimenticios y adicciones que terminaron con su vida a la edad de 27 años. Pero en esta historia no podemos dejar fuera a su padre, Mitch Winehouse, quien no hizo nada por salvar a su hija.

Mitch Winehouse fue un padre ausente, pero en 2010, al ver el éxito de su hija, quiso aprovecharse de su fama para lanzar su propia carrera musical. No contento con esto, en una ocasión llegó a la isla caribeña de Santa Lucía, donde Amy se encontraba rehabilitándose de las drogas y la sacó de ahí, pues decidió que su hija estaba bien y no necesitaba estar en desintoxicación; todo pasó ante las cámaras, pues Mitch estaba filmando un documental sobre la vida de su hija. En realidad, la sacó de rehabilitación para que no cancelara los conciertos que ya tenía agendados.

ANGÉLIQUE BOYER

En 2012, Angelique Boyer tenía un romance con José Alberto "El Güero" Castro, la relación del productor con la actriz no fue bien vista por sus padres Patrick Boyer y Sylvie Rousseau.

Los padres de Angelique Boyer no aceptaron que la actriz tuviera un novio 20 años mayor que ella.

Angelique Boyer tuvo una mala relación con sus padres por su noviazgo con "El Güero" Castro, incluso tuvo que irse de su casa.

Afortunadamente, años después, Angelique Boyer y sus padres lograron reconciliarse.





NOELIA

La turbia relación de Noelia con su mamá, Yolandita Monge y su padrastro Topy Mamery han dado mucho de qué hablar.

En 2003, Noelia denunció que Topy Mamery abusó sexualmente de ella, además, habría filtrado un video íntimo de la cantante.

La mamá de Noelia siempre estuvo a favor de su ex esposo, en una entrevista con el programa "Ventaneando", Noelia aseguró que su mamá y su padrastro pertenecían a una secta sexual.

Noelia fue señalada de tener un trastorno bipolar, Yolandita Monge aseguró que la intérprete de "Candela", tomaba medicamentos para contrarrestar los efectos del desorden mental que supuestamente padecía. La cantante fue sometida a una prueba de polígrafo y comprobó que no era bipolar.

Hasta la fecha la relación entre Noelia y Yolandita Monge es nula, la cantante ha manifestado que no desea reconciliarse ni con su mamá ni con sus hermanos.

RIHANNA

Rihanna no tenía una buena relación con su padre, Ronald Fenty, porque la cantante aseguró que él solo estaba interesado en su fama y su fortuna.

En 2019, Rihanna denunció a su padre porque a través de la empresa Fenty Entertainment estaba haciendo negocios fraudulentos, haciéndose pasar por su representante.

Unos días antes del juicio Rihanna decidió retirar la demanda en contra de su padre Durante su infancia Rihanna tuvo que soportar las acciones y el alcoholismo de su padre, la mamá de la cantante, Mónica Braithwaite también fue maltrata físicamente.

A pesar de sus diferencias Rihanna y Ronald Fenty lograron reconciliarse. En 2021, el papá de la intérprete de "Umbrella" se enfermó de covid-19, pero ella le envió un respirador.

En declaraciones para The Sun, Ronald Fenty aseguró que ama a su hija y que la cantante ha hecho mucho por él.

EMINEM

En 1999, Eminem fue demandado por su madre, Debbie Nelson, la señora acusó a su hijo de difamación y le pidió 10 millones de dólares.

Debbie Nelson aseguró que Eminem mintió sobre su relación con ella y sobre su infancia tanto en entrevistas como en canciones.

Eminem nunca ocultó que tuvo una mala relación con su mamá y el odio que sentía por su padre, el cantante aseguró que su infancia se vio profundamente afectada por la ausencia de una figura paterna.

Eminem reveló que su madre se volvió adicta al alcohol y a las drogas lo que complicó su existencia.

Eminem y Debbie Nelson lograron reconciliarse antes de que ella muriera, el cantante le habría compuesto la canción "Headlights".

GALILEA MONTIJO

En el mes de agosto, falleció víctima de covid-19, el papá de Galilea Montijo, Gustavo Montijo Talamantes.

Tras la muerte del señor Gustavo Montijo Talamantes, Galilea recordó que tenía una mala relación con su padre desde hace varios años.

Galilea Montijo contó durante la transmisión del programa "Hoy" que tiene recuerdos vagos de la relación que tuvo con su padre durante su infancia.

De acuerdo con varios medios de comunicación, la relación entre Galilea Montijo y su padre era nula desde hace varios años ya que presuntamente el señor la habría abandonado a ella y a su mamá, para formar una nueva familia.

Galilea Montijo nunca le perdonó que las abandonara, de acuerdo con TVNotas, el padre de la conductora en 2019, habría hecho una reunión con todos sus hijos pero se desconoce si la conductora del programa "Hoy" asistió.

FRIDA SOFÍA

La relación de Frida Sofia y Alejandra Guzmán está llena de polémica, en los últimos meses, la influencer y la cantante han acaparado los reflectores de la prensa mexicana.

Todo cuando Frida Sofía denunció que su Enrique Guzmán la tocó de manera indebida cuando ella tenía solo 5 años.

Alejandra Guzmán reaccionó a las polémicas declaraciones de Frida Sofía, la cantante desestimó las acusaciones en contra de su padre.

Frida Sofía demando a Alejandra y Enrique Guzmán ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México por tres delitos: abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores.

Enrique Guzmán había declarado que demandaría a Frida Sofía en Estados, pero el cantante desistió, pero aseguró que tampoco piensa reconciliarse con su nieta.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán han protagonizado muchos dimes y diretes y se ve lejana la posibilidad que madre e hija se reconcilien.

