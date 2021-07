¿Fan del reguetón? Obama recomienda canción de Nicky Nicole y Mike Towers

Barack Obama sorprendió a sus seguidores de Instagram con una lista de recomendaciones musicales para disfrutar este verano, pero lo que llamó la atención fue su gusto por el género urbano latino, ¿será fan del reguetón?

"Con tanta gente reuniéndose con familiares y amigos, hay mucho que celebrar este verano. Elaboré una lista de reproducción de algunas de las canciones que he estado escuchando últimamente. Es una mezcla de lo nuevo y lo antiguo, nombres conocidos y artistas emergentes, y mucho más, escribió el ex mandatario estadounidense-

La Barack Obama´s Summer Playlist tiene gran variedad de ritmos y artistas como Rihanna, Migos, George Harrison, The Rolling Stones y muchos más; pero lo que llamó la atención del público es que agregó la canción latina "Ella no es tuya Remix" de Rochy RD en donde colaboraron Nicky Nicole y Myke Towers. Este tema fue publicado en Youtube en febrero de este año, ya tiene más de 144 millones de reproducciones y es de esperar que este empujoncito que le dio Obama signifiquen algunos cuantos de millones más.

LIBROS QUE RECOMIENDA OBAMA

El ex presidente Barack Obama tiene un apasionado por la lectura, es por eso que cada que puede se da la oportunidad de compartir los libros que ha le han causado un impacto o aprendizaje importante. Porque para el ex presidente, el hábito de la lectura lo ayudó a forjarse como ciudadano. Así lo refirió en una entrevista para The New York Review of Books, cuando comentó que las cosas más importantes que ha aprendido han provenido de las novelas.

Son cosas que tienen que ver con la empatía. Con sentirse cómodo con la noción de que el mundo es complicado y está lleno de matices, pero que todavía hay una verdad por encontrar, y que tienes que esforzarte por eso y trabajar por eso. La noción de que es posible conectar con alguien más, aunque sea muy diferente a ti, explicó.

En sus recomendaciones de verano, Obama destacó a escritores como David Diop, Elisabeth Colbert, el chileno Benajmin Labatut, entre otros.

(Aline Núñez)