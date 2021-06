Fans de "Exatlón México" se lanzan contra Pati Chapoy y ella les responde, tras la pelea que protagonizaron Mati Álvarez y Casandra Ascencio en redes sociales por un premio, el programa "Ventaneando" invitó solo a una de las partes para dar su versión de lo sucedido, lo cual provocó molestia en el público.

El hecho de que solo estuviera presente Mati y hablara sobre el tema, molestó a los seguidores del reality, mientras tato, Casandra hacía una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

Incluso Daniel Bisogno lanzó algunos comentarios los cuales fueron, "ay, qué angustia teníamos" y "no invitamos a cualquiera", mismos que no fueron tolerados por los fanáticos del reality.

Fue a través de Twitter que uno de los seguidores de "Exatlón" expresó su inconformidad y escribió:

"¡No se brilla opacando a otra de las atletas de su reality! Qué asco que se hayan puesto de parte de alguien. Qué asco de personas son Pedro Sola, Pati Chapoy, Daniel Bisogno... ¡fatal! Casandra también merece réplica y respeto ante todo".

Por lo que la titular de "Ventaneando" no se quedó callada y sorprendió a todos con su reacción, pues le respondió al usuario y escribió, "asco tú con ese vocabulario".

Asco tu con ese vocabulario... https://t.co/WH4oymVYBn — Pati Chapoy (@ChapoyPati) June 9, 2021

En un comentario más, Chapoy respondió a otro seguidor que le reclamó no darle derecho de réplica a Casandra y comentó, "pues no quiso..."

En la transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, Casandra comentó, "Al final hice este en vivo porque a mí no me dieron la oportunidad de estar ahí en "Ventaneando" lamentablemente pero sé que hay muchos conectados que me están viendo, me están escuchando".

Ahí, la basquetbolista fue cuestionada por seguidores quienes comentaron, "jaja te vieron más a ti que a Ventaneando", por lo que Casandra reaccionó y dijo, "sí, yo no entiendo por qué a mí no me contactaron, hubiera estado bien que las 2 hubiéramos estado en vivo".

Por último, segundos después, la atleta aseguró que el programa ya la estaba contactando para saber su versión, "mira, ya me están hablando de Ventaneando para estar ahí, me encantaría", señaló.

(Imelda Téllez)