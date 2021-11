Fans de Justin Bieber acampan en Arena Monterrey por boletos para su concierto

El regreso de Justin Bieber a México desató revuelo entre sus fans, la última vez que el ícono pop canadiense se presenta en concierto en nuestro país fue en 2017 con su gura Purpose, por lo que su próxima visita será un histórico evento entre las beliebers mexicanas.

El pasado lunes 15 de noviembre Justin Bieber dio a conocer las fechas de su Justice World Tour en Europa y Latinoamérica, siendo México el primer país en el que se presentará el intérprete de "Peaches".

JUSTIN BIEBER REGRESA A MÉXICO, ANUNCIA LAS FECHAS DE SU JUSTICE WORLD TOUR

Desde su debut como cantante a los 16 años Justin Bieber cautivó a los mexicanos con éxitos como "Baby", "One Time" y "Somebody to love". Su primer concierto en el país fue todo un fenómeno pues sus fans acamparon a las afueras del lugar donde serían sus presentaciones con tal de alcanzar un boleto para su show, así mismo se viralizaron historias como la de una chica que estaba dispuesta a vender uno de sus riñones para conseguir un boleto para ver a Justin Bieber.

La historia se vuelve a repetir y a tan solo dos días de que el cantante canadiense anunciara las fechas de sus conciertos en México, sus fans del norte del país ya están acampando a las afueras del Estadio de Béisbol Monterrey para conseguir un boleto para ver a Justin Bieber.

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE JUSTIN BIEBER?

El intérprete de "Holy" llevará su Justice World Tour a la ciudad de Monterrey el 22 de mayo del 2022, su show tendrá lugar en la Arena Monterrey. A sus fieles beliebers norteñas no les importó acampar más de 20 horas para conseguir un boleto de su concierto.

Las jovencitas no solo son originarias de Monterrey, sino que también vinieron de ciudades cercanas como Saltillo, Victoria, Mante y Reynosa.

Tal es el caso de Susan Elizondo, de 21 años, quien viajó de Saltillo, Coahuila acompañada de su novio para poder asegurar su pase de entrada al tour de su artista favorito.

Estoy aquí desde las 8 de la noche, pero valió la pena ya tengo mis cuatro boletos. Voy a venir con mi novio y dos amigas, compartió.

Alrededor de las 10:10 horas se abrieron las puertas de la Arena Monterrey y Melissa, quien hizo fila desde ayer a la 13:30 horas, se convirtió en la primera en adquirir los boletos.

Alcancé los que están un poco más cerca del escenario. Estoy satisfecha con lo que pude conseguir. Me siento muy feliz, no pensé que me fuera a tocar tan buena zona, expresó a su salida.

Un centenar de personas permanecen al exterior de la Arena Monterrey mientras que la página de internet donde se pueden comprar los boletos se encuentra saturada.

La misma euforia se espera para la Ciudad de México y Guadalajara donde Justin Bieber ya tiene programadas dos presentaciones de su Justice World Tour.

(Aline Núñez)