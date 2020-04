Fans de Selena Gomez la tachan de rogona por "likes" a Justin Bieber

Hace unos días la cantante Selena Gomez fue tachada de rogona por darle "Me gusta" a su ex Justin Bieber en una de sus publicaciones.

De acuerdo a Soy Carmín, al parecer Selena Gomez no deja de sorprendernos en redes sociales, demostrando su madurez cuando se trata de hablar de su ex pareja.

Cabe señalar que usuarios de sus redes sociales han asegurado que dos de sus temas musicales fueron creados para dar a conocer la verdadera historia que vivió de la mano de Bieber, también nos ha dado cátedra de madurez al defender la esposa de su ex pareja de los ataques de algunos fans.

Hace unos meses Selena Gomez lanzó su sencillo "Lose you to Love Me" y "Look at her now" las cuales fueron bien recibidas entre sus fans e incluso se mostraron sorprendidos con todo lo que la actriz pudo vivir en su relación.

Pero recientemente Selena Gomez y Justin Bieber volvieron a ser noticia despues de que usuarios de redes vieron que la cantante reacciona a las publicaciones de su ex pareja.

Si creías que eras la única que en ocasiones revisaba las publicaciones de su ex para saber un poco más de su vida, permítenos decirte que eso pasa hasta en las celebridades más reconocidas.

Para muestra basta con ver las siguientes imágenes que delatan a la famosa Selena Gomez, ahora ya sabes que hasta a las famosas les llegan los momentos donde recuerdan a su ex pareja.

(Azucena Uribe)