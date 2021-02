Federica Quijano y sus hijos fueron violentados en plena calle

La ex integrante del grupo Kabah, Federica Quijano realizó una transmisión en su cuenta de Instagram donde denunció que fue víctima de agresión verbal y psicológica por parte de un hombre en plena vía pública y en presencia de sus hijos.

Durante su live, Federica Quijano detalló que un ciudadano desconocido se acercó a su camioneta mientras ella se encontraba a bordo del vehículo en la zona de Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Visiblemente afectada, con nerviosismo y entre lágrimas, Federica Quijano narró la agresión que vivió en las calles de la Alcaldía donde se ubican las calles bajas y boscosas del Desierto de los leones, y agradeció el apoyo que recibió por parte de las patrullas que logró localizar y al alcalde Adrián Rubalcava por las atenciones brindadas luego de haber sido violentada sin ningún motivo aparente.

"Veníamos en el coche y pasando una calle, un tipo me empieza a gritar de groserías, venía yo sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija. Le pega a mi camioneta, bajo el vidrió y le pregunto que por qué me está gritando y ofendiendo", contó la cantante, quien a pesar de que le pidió al hombre que se calmara, no lo consiguió.

Federica Quijano detalló que tras regresar de comer con sus hijos María y Sebastián, y un amigo de la pequeña, en un restaurante de la zona, un sujeto a quien no reconoce y que no portaba cubrebocas ni careta, se acercó a su camioneta, pateó el vehículo y le gritó insultos. La hoy "observadora" del programa de TV Azteca Todos quieren fama informó que le preguntó al sujeto por qué la estaba atacando, a lo que el desconocido arremetió contra ella verbalmente, retándola a bajarse para golpearla, además de que golpeó fuertemente la ventanilla donde se encontraba su hija, hecho de desató el llanto de la menor y el pánico de los otros dos pequeños.

Empieza a decirme de peladeces y le vuelve a pegar a mi coche y me gritaba ´bájate, bájate, te voy a romper tu madre´. Qué no estás viendo, una mujer con sus hijos, sola. Se acerca otro señor y me dice ´mejor muévete´ y caminé, pero este tipo me volvió a gritar, me volvió a decir de groserías y a patear mi coche.

La cantante del grupo pop de los 90, relató que el agresor metió su cabeza en la ventanilla de su vehículo y los escupió, por lo que además del coraje y el susto que vivió, ahora teme que el agresor sea portador de la covid-19 y la haya contagiado a ella y a su familia.

(Azucena Uribe)