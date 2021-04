¿Feliz día de "Chabelo"? Por esta razón es tendencia en el Día del Niño

Este Día del Niño no podía faltar Chabelo, el emblemático personaje que, si bien es protagonista de memes por su edad, también es aclamado por sus seguidores, quienes piden que regrese a la televisión mexicana (FOTO TOMADA DE IG @charlyramos)

¿Feliz día de "Chabelo"? Xavier Lopéz "Chabelo", el niño más querido de la televisión se volvió tendencia este 30 de abril en redes sociales, y aunque hay muchos memes al respecto, sigue estando en los corazones de México.

Detrás del personaje de "Chabelo" se encuentra el actor Xavier López Rodríguez, quien nació en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935, según datos publicados en Internet, y gracias a su talento como actor, comediante, presentador de televisión y cantante, se volvió el niño más querido por el público mexicano.

A pesar de las burlas y memes que se han hecho con su personaje a lo largo de los años, realmente su público lo recuerda con mucho cariño tras haber realizado su programa infantil de concursos "En Familia con Chabelo".

Dicho programa se transmitió por televisión durante 48 años ininterrumpidos, todos los domingos, por el canal Las Estrellas de Televisa, por lo que varias generaciones fueron parte de ello y miles de personas alguna vez desearon estar en su programa.

Y este Día del Niño no podía faltar tan emblemático personaje que, si bien es cierto protagoniza algunos memes por su edad, también es aclamado por sus seguidores, quienes piden que regrese a la televisión mexicana.

"CHABELO" ES TENDENCIA EN TWITTER

Luego de volverse tendencia en la red social Twitter, muchos de sus fans se alarmaron, ya que creyeron que le había sucedió algo malo, pero no, simplemente los internautas se acordaron de él, para bien o mal, y lo volvieron tendencia una vez más, especialmente por sus canciones.

"Hola buen día gerencio / Air que se sueñe Chabelo me acorde de cuando los domingos nos levantábamos a verlo y al final se rifaba con una canción que sueñe Adiós Supermán bonito Día del niño buena vibra para todos", escribió un usuario.

pensé que Chabelo se fue con Maradona pero solo es tendencia por el día del niño JAJAJAJAJA — alo inactiva por ?? (@soojenn_lix) April 30, 2021

Otra de las internautas pensó que el actor había fallecido al ver a Chabelo protagonizando las redes sociales.

Sin duda alguna, Chabelo seguirá en los corazones de los mexicanos y seguramente él lo sabe, ya que miles de fans le desean lo mejor, especialmente en este día, porque nunca ha dejado de ser niño.

LOS MEMES DE "CHABELO" EN LAS REDES

