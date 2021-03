Fernando del Solar cuenta que sufrió acoso al inicio de su carrera

El actor Fernando del Solar reveló que desde que inició su carrera en el mundo del espectáculo, sufrió de acoso, aunque aseguró que jamás "aflojó" con tal de obtener un protagónico.

En la emisión conducida por Michelle Rubalcava por YouTube, el conductor argentino hizo un llamado a los nuevos talentos que se adentran al mundo del entretenimiento, para no caer en el camino escabroso de dejarse acosar con tal de obtener un papel, pues aseguró, que una vez que se aceptan a estos tratos, es difícil de salir de ellos.

RAQUEL OLMEDO FUE HOSPITALIZADA POR COVID Y ESTÁ INTUBADA

"Sí, por supuesto, y no sólo en México, en Argentina también, y con papeles menores y más chiquitos; es como una vez escuché decir a una persona: ´es el sex business´. Yo decía: no, no, no. Estás equivocado. Nuestros papás se preocupaban por estas cosas, pero estas pasan en cualquier lugar", dijo el actor sobre estas prácticas que al momento, según sus estimaciones, siguen ocurriendo desde altas cadenas de mandos en las televisoras y otros medios de entretenimiento.

Aconsejó, a la audiencia de "Mich TV", que antes de tomar la decisión de acceder a tener relaciones con tal de obtener un trabajo, imperen los valores y el autorespeto que debe tener cada persona. Sin embargo, dijo que no ha juzgado a quienes acceden, independientemente de sus motivos.

El tema son tus valores y que no los traiciones, si estas de acuerdo (con acceder a tener relaciones sexuales para obtener papeles) está bien. Adelanto, yo no te voy a juzgar, pero eso no iba conmigo; y sí surgió y hubo posibilidades, agregó el actor y conductor argentino.

LEGARRETA ROMPE EL SILENCIO Y REVELA SI SERÁ LA PRODUCTORA DE HOY

Por otra parte, advirtió que estas practicas de acoso sexual en los medios siguen debido que hay una colusión entre productores y todos aquellos encargados de tomar una decisión final respecto a protagónicos y otros papeles menores en programas como telenovelas, o hasta de conducción. Agregó que en todo momento, en el medio, existirán tentaciones y qué estas "reglas del juego seguirán".

Pero sí, hay esas tentaciones y esas posibilidades, incluso tú sabes que aquel o tal cual está por (acceder), son la reglas del juego también. ´Si no aflojo es el camino largo´, pero también si aflojas, vas a tener que aflojar siempre porque el día que no lo hagas te van a meter una patada y te van a mandar a volar, es algo que se comentan entre estas personas (que acosan), agregó para el canal de Youtube.

También, ironizó con la idea de "venderse", como si se tratase de una exclusiva, también calificó como lamentable que esto le sigua sucediendo a jóvenes que recién debutan en los diferentes canales de televisión y otras producciones de gran escala.

Aconsejó que antes de entrar a cualquier proyecto, incluso fuera de lo mediático, se tienen que poner límites, aunque esto implique acabar con una carrera. "Hay que poner los límites correspondientes", recomendó del Solar.

Lo haces una vez, y una vez que vendiste tu primera exclusiva, le vendiste tu alma al diablo. Para cerrar el tema del acoso, lo platico porque muchas personas que están empezando se están enfrentando a situaciones como esta, estas existen, están en cualquier trabajo, y esta en cada uno decir que no y está poner los limites correspondientes.

Aprovechó también ese espacio para mencionar que al momento su carrera artística es demasiado fructífera y le ha dejado buenas cosas como su esposa e hijos. También hizo remembranza de su actividad en Azteca, a la cual señaló como semillero de él y de muchos otros que han triunfado en los medios.

ASEGURAN QUE PATI CHAPOY MINTIÓ SOBRE EL CASO DE GLORIA TREVI

(Imelda Téllez)