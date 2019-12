Fernando del Solar en terapia intensiva, este fue su último mensaje

El querido conductor de televisión Fernando del Solar tiene a todos sus seguidores preocupados luego de que se diera a conocer que había ingresado a terapia intensiva el pasado 23 de diciembre.

Cabe señalar que Fernando del Solar conmovió a sus seguidores luego de que el 24 de diciembre publicara un video en su cuenta Instagram con un conmovedor mensaje.

De acuerdo a Publimetro, en el video de Fernando del Solar se ve al ex presentador de "Venga La Alegría" posando sonriente. Acompañando el material estaban unas emotivas palabras y una canción más que significativa.

"¡¡¡Vamoooo!!! ¿Listos para recibir la Navidad? ¡Arriba los corazones!", escribió Fernando del Solar, mientras suena Human de la banda The Killers.

Los seguidores del argentino radicado en México respondieron dejándole mensajes de felicitaciones y buenos deseos por Navidad. Pero al conocerse la noticia de su estado de salud, también le enviaron palabras de aliento.

"Si es verdad que Fer está en coma le mando mil de bendiciones / oraciones para que se recupere pronto. Diosito lo proteja y salga adelante ánimo mi Fer", se leyó en uno de sus comentarios.

LAS REFLEXIONES DE FERNANDO DEL SOLAR

Recordemos que en octubre pasado cuando el conductor reveló que debía dejar el programa de TV Azteca, "Venga La Alegría" pues estaba bajando de peso.

En ese entonces grabó un video explicando su condición de salud y el miedo que sentía por su batalla contra el cáncer conocido como linfoma de Hodgkin.

En ese momento aclaró que su hígado no absorbía todos los nutrientes y, por ello, estaba bajando mucho de peso.

"Los doctores me dijeron, Fer tienes que bajarle a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema", contó.

La noticia sobre su hospitalización el centro Ángeles del Pedregal fue difundida por la periodista Alejandra Izarrarás. Mientras que Infobae México confirmó con el hospital que Fernando del Solar "se encuentra en terapia intensiva y que su ingreso fue por medio de urgencias el pasado 23 de diciembre".

Su representante, Aarón Olvera, declaró a la agencia de noticias que presenta "un ligero cuadro de neumonía". Agregó. "No hay nada de qué preocuparse, no soy doctor, pero lo único que puedo decirte es Fernando está bien, no pasa nada y sólo se trata con medicamentos".

Fer del Solar se había mantenido muy activo en las redes sociales. En un post del 18 de diciembre publicó una foto con un reflexivo contenido: "Si supiéramos realmente cuan corta es la vida. ¡Nunca jamás desaprovecharíamos un momento!".

auc