Fernando del Solar habló de su duro paso por terapia intensiva

Hace un par de semanas todos nos enteramos de que Fernando del Solar estaba pasando por tiempos difíciles al estar internado en terapia intensiva.

De acuerdo a Infobae, fueron semanas difíciles para Fernando del Solar y ahora reveló de su duro paso por terapia intensiva.

Recordemos que fue a finales de diciembre que Fernando comenzó a presentar problemas respiratorios que lo llevaron a terapia intensiva, en la que estuvo un mes.

Volver a abrir los ojos significó el inicio de otro mal sueño, pues el presentador no recordaba nada de lo ocurrido y tampoco podía realizar actividades básicas como hablar y caminar.

Por ello, Del Solar aseguró que salir de terapia intensiva fue como volver a nacer y hoy se encuentra tranquilo y en recuperación.

En una entrevista para la revista TV Notas, el conductor ofreció algunos detalles de su proceso.

Tal y como lo había comentado ya la semana pasada, durante su reaparición en redes y televisión, explicó que se siente muy bien y con mucha actitud, aunque hasta hace unas semanas no podía hablar bien porque tenía inflamadas las cuedas vocales.

"Fue como volver a nacer porque tuve que volver a aprender a hablar, caminar, comer, bañarme, ir al baño; fue muy fuerte cuando desperté. Anna, mi novia, se ha encargado de ayudarme a armar el rompecabezas de mi vida, de recordarme todas las cosas que se me barrieron", comentó a la revista.

Fernando Del Solar señaló que no puede recordar nada de lo que pasó cuando estuvo en terapia intensiva por una neumonía que se le complicó.

"Trato de yo mismo rearmar mi historia con pequeñas cosas que vienen a mi mente. Sigo asimilando todo lo que viví durante mi hospitalización".

Detalló que aún no está dado de alto, pues sigue con medicamento para el sistema inmune y usa un inhalador para expandir sus pulmones.

Por la epidemia de coronavirus, Del Solar no ha acudido al hospital y sus médicos lo monitorean desde su casa.

Reconoció que su nueva crisis de salud le hizo cuestionar a Dios el por qué volvía a ocurrirle algo así (Del Solar fue diagnosticado con Linfoma de Hodking en 2012).

"Sé que las cosas pasan por algo; Dios me ha dado lecciones difíciles, pero cuando logro atravesarlas, el aprendizaje es muchísimo; estoy contento y le agradezco lo que me ha dado, me ha hecho más fuerte".

Y precisamente acerca del Linfoma comentó que "está apagado, no tiene actividad, pero sí cicatrices".

(Azucena Uribe)