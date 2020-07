Fernando del Solar revela la pensión que da a sus hijos tras desempleo

Recientemente se ha especulado que el presentador, Fernando del Solar, no estaría pagando la manutención de sus hijos a Ingrid Coronado tras quedar desempleado, sin embargo, él decidió hablar y aclararlo todo (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Hace unos días surgió el rumor de que Ingrid Coronado podría estar absorbiendo todos los gastos de sus hijos pues sus ex parejas se encontraban desempleados y sin ingresos a consecuencia de la crisis económica por el coronavirus, pero ahora Fernando del Solar rompe el silencio y confirmó que sigue dando la pensión de sus hijos.

Recordemos que tras la llegada de la contingencia por coronavirus, el famoso conductor de televisión, Fernando del Solar, fue uno de las primeras personalidades del medio del espectáculo en quedarse desempleados por su situación médica.

De acuerdo a Tribuna, Fernando del Solar entró en polémica recientemente, pues se cree que al vivir en el desempleo no se ha hecho cargo de la manutención de sus hijos con la presentadora, Ingrid Coronado.

Sin embargo, él ex conductor de "Venga la Alegría" decidió dar la cara ante dicho escándalo y explicó al programa "De Primera Mano", que sigue haciéndose cargo de algunos pagos de la pensión.

"Yo mensualmente me encargo de los pagos de mis hijos de la escuela, del seguro médico y otras cosas más, dentista, todas las cosas que ocupen ellos, ropa, uniformes, reinscripciones, de todo eso siempre me he encargado yo", dijo Fernando.

A pesar de todo, comentó que, si se le ha hecho un tanto difícil el seguir pagando, pero afirma gracias a tener todo bien administrado es que puede cumplir.

Pues si es un tema complicado, el no trabajar, no generar, no producir, hace que uno apriete y recorte los gastos, pero bien administrado todo va muy bien", señaló.

