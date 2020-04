Fernando del Solar reveló que sus hijos tienen sarampión

Fernando del Solar recientemente abrió su corazón y reveló su paso por terapia intensiva así como todo sobre su delicada estado de salud desde el pasado diciembre 2019, actualmente se encentra en casa en compañía de sus hijos Luciano y Paolo.

De acuerdo a Soy Carmín, en una reciente entrevista en "Venga la Alegría" Fernando del Solar declaró que después de establecer su estado de salud, comenzó a recibir las visitas de sus dos hijos. Debido a que los niños pasan una semana en su casa y otra semana en la casa de su mamá Ingrid Coronado.

Pero al parecer se quedaron más días con Fernando ya que sus dos hijos tienen sarampión, según reveló el conductor, en entrevista con el programa "De Primera Mano".

También detalló que a finales de la semana pasada los chicos comenzaron a presentar síntomas de sarampión.

Recordemos que esta el sarampión últimamente ha tenido un importante brote en nuestro país, donde se han confirmado 109 casos, la mayoría, registrado en la Ciudad de México.

"En mi caso, estoy con mis hijos que, desgraciadamente, desde el jueves pasado, les dio sarampión. Empezaron con ronchitas por todo el cuerpo; obviamente, rápidamente le pregunté a mi madre: ´¡Mamá!, ¿me pusiste la vacuna del sarampión?´, me dijo: ´¡Sí, sí!, quédate tranquilo´. Por suerte, a mí no me pegó y los chicos ya van de salida".

Debido al problema de salud que tuvo el conductor, ha tomado las estrictas reglas de seguridad y de salud para evitar contraer la enfermedad de la pandemia. Por lo que ha sido más atento a cuidar de su salud, regresar a su rutina para fortalecer su sistema inmune y guardar la cuarentena desde casa.

(Azucena Uribe)