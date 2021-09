Festival de Avándaro: 50 años del movimiento contracultura que cambió a México

El 11 de septiembre de 1971 un movimiento contracultura cambiaría el modo de entender la música y a la juventud mexicana. Se trata del Festival de Avándaro que cumple 50 años y cuyo nombre oficial fue Festival Rock y Ruedas de Avándaro y que se realizó durante los días 11 y 12 de septiembre. El evento sucedió en el pueblo de Tenantongo en Valle de Bravo, Estado de México.

El festival fue organizado por la empresa Promotora Go S.A. de los hermanos Eduardo y Alfonso López Negrete, el ejecutivo de McCann Erickson y promotor deportivo Justino Compeán Palacios y el productor de Telesistema Mexicano Luis de Llano Macedo. Para algunos, el Festival de Avándaro se trató de la versión mexicana del Festival de Woodstock, pues la temática fue la música, el arte, la cultura, el uso libre de drogas y las expresiones libres de amor. Se trataba de un concierto que reivindicaba los derechos de la juventud, lo que en aquella época representaba una ruptura con el conservadurismo.

La efervescencia que se respiraba en el país era enorme, los jóvenes no olvidaban la brutal represión de los estudiantes en 1968 en Tlatelolco y El Halconazo en 1971, el desencanto de la sociedad con el PRI era evidente, se manifestaba en la música, y como era de esperarse, el gobierno hizo censuras, como el caso del grupo Pop Music Team, censurado en 1969 por su canción Tlatelolco.

El evento de Avándaro, el más importante y mayor concierto de rock celebrado en México, en realidad surgió como una famosa carrera de autos que antes debió cancelarse por el fatal accidente del piloto Moisés Solana. Los promotores del evento, entonces, pensaron en celebrar una noche mexicana amenizada por grupos de rock para reabrir la carrera, contactaron a Luis de Llano quien producía "La onda de Woodstock" en el programa "De domingo a Domingo" dirigido por Jacobo Zabludovsky, las cosas fueron acomodándose y finalmente este evento, que terminó siendo altamente contracultural, terminó siendo publicitado por la propia Televisa.

"Festival de Rock y Ruedas", un inédito evento que logró atraer la atención pública y que se volvería un hito en la historia del rock mexicano.

LAS REACCIONES

Debido a las aglomeraciones y a la poca preparación que tenía el gobierno, no se ha logrado calcular el número de asistentes. Asimismo, se exageró el uso de drogas y las libertades sexuales durante el evento. Al finalizar el evento, las opiniones críticas provenientes de la Iglesia y el Estado no se hicieron esperar, existiendo posturas divididas a favor y en contra del evento. Entre ellas, la del presidente de México, Luis Echeverría sobresalió, quien no promovió acciones legales, pero sí dejó en claro que no se permitiría "Que no haya más Avándaros en la República".

Por su parte, quienes apoyaron el Festival de Avándaro fueron objeto de crítica, como es el caso del sacerdote Rafael Vázquez Corona, quien atestiguo una desbandada de fieles en la iglesia La Profesa por apoyar la libertades juveniles durante su homilía. En cuanto al sector intelectual, escritores de renombre como Octavio Paz, Elena Poniatowska y Jose Emilio Pacheco tuvieron una postura moderada. En contraste, Carlos Monsiváis no aprobó el concierto aunque con el tiempo rectificó y redimió el acto de rebeldía.

Finalmente, se prohibió el movimiento de La Onda y existieron grandes restricciones para eventos públicos, pese a las protestas de grupos musicales. A dicha censura se le conoció como El Avanderazo.

PRINCIPALES BANDAS PRESENTADAS EN EL FESTIVAL DE AVÁNDARO

Los Dug Dug´s

El Epílogo

La División del Norte

Tequila

Peace and Love

El Ritual

Bandido

Los Yaki con Mayita Campos

Tinta Blanca

El Amor

Three Souls in my Mind

LA INFLUENCIA HIPPIE EN LA MODA

La historia de la moda hippie está definida por una actitud despreocupada y contestataria hacia la vida, el amor y la política. La moda estaba fuertemente influenciada por la música folk y el rock and roll, así como por los artistas y animadores de la época. La moda hippie reflejaba las actitudes y costumbres sociales que eran consideradas "tranquilas y despreocupadas" en comparación con las más conservadores de los 50 y principios de los 60. En la actualidad gran parte de la moda hippie está recobrando popularidad como "retro vintage".

La ropa era confeccionada con fibras naturales y materiales de flujo libre; las faldas de campesina largas, sueltas y floreadas, los pareos de teñido anudado y los chales reinaban en las calles.

(Imelda Téllez)