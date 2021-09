Festival Internacional de Cine de Venecia 2021, arranca con películas mexicanas

Este miércoles primero de septiembre dio inicio el Festival de Cine de Venecia que contará con figuras de la talla de la directora ganadora al Oscar Chloé Zhao como parte estelar del jurado, y desde luego, saber sobre la presencia mexicana en el evento, con películas de Joaquín del Paso y Michel Franco.

GALILEA MONTIJO PRESUME ENCUENTRO CON JULIÓN ÁLVAREZ: "A ECHAR PATA"

Como parte de la sección Horizontes en el Festival de Cine de Venecia, el mexicano Joaquín del Paso competirá con su película "El hoyo en la cerca".

"trata de una narración metafórica y crítica sobre el sistema educativo mexicano, explicó el director del Festival, Alberto Barbera.

Por otra parte, el cineasta mexicano Michel Franco competirá con su película "Sundown", como parte de esta edición 78 Festival de Venecia, en busca del León de Oro.

Una de las producciones más esperados es "Spencer" del director chileno Pablo Larraín, protagonizada por Kristen Stewart como la princesa Diana, y el drama medieval de Ridley Scott, llamado "The Last Duel", cuyo elenco de lujo incluye a Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver.

FOTO TOMADA DE NOTICINE

La edición número 78 inicia este 1 de septiembre en el Lido con el estreno de "Madres paralelas" del reconocido director español Pedro Almodóvar; estará protagonizada por la actriz Penélope Cruz.

En total serán 21 largometrajes que se proyectan como parte de la competencia oficial, la cual puede ser un buen indicio para pensar quiénes podrían ser los nominados a los Premios Oscar en Mejor Película.

Otras películas que competirán por el León de Oro incluyen la fantasía de Ana Lily Amirpour, 'Mona Lisa and the Blood Moon', con Kate Hudson y Craig Robinson o la adaptación de Maggie Gyllenhaal de 'The Lost Daughter' de Elena Ferrante, protagonizada por Olivia Colman y Dakota Johnson.

Además, se estrenará 'Last Night in Soho' del director Edgar Wright, protagonizada por Thomasin McKenzie y la actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy, pero no competirá, y tras ello irá al Festival de Cine de Toronto. Además, estará presente la adaptación de Denis Villeneuve de 'Dune' protagonizada por Timothée Chalamet.

FOTO TOMADA DE CAMBIO DE MICHOACÁN

En total, estas son todas las películas que buscarán el ansiado León de Oro como parte de la Competencia oficial:

"Madres paralelas", del español Pedro Almodóvar.

"Mona Lisa and the Blood Moon", de la estadounidense Ana Lily Amirpour.

"Un autre monde", del francés Stéphane Brizé.

"El poder del perro", de la neozelandesa Jane Campion.

"America Latina", de los italianos Fabio y Damiano D´Innocenzo.

FOTO TOMADA DE LEGA NERD

"L'événement", de la francesa Audrey Diwan.

Competencia oficial", de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn.

"Il buco", del italiano Michelangelo Frammartino.

"Sundown", del mexicano Michel Franco.

"Illusions Perdues", del francés Xavier Giannoli.

"The Lost Daughter", de la estadounidense Maggie Gyllenhaal.

"Spencer", del chileno Pablo Larraín.

"Freaks out", del italiano Gabriele Mainetti.

FOTO TOMADA DE MY RED CARPED

"Qui rido io", del italiano Mario Martone.

"On the Job: The Missing 8", del filipino Erik Matti.

"Leave no Traces", del polaco Jan P. Matuszynski.

"Captain Volkonogov Escaped", de los rusos Natasha Merkulova y Aleksey Chupov

"The Card Counter", del estadounidense Paul Schrader.

"Ha sido la mano de Dios", del italiano Paolo Sorrentino.

"Reflection", del ucraniano Valentyn Vasyanovych.

FOTO TOMADA DE YAHOO NEWS MALAYSIA

"La caja", del venezolano Lorenzo Vigas.

El Festival Internacional de Cine de Venecia; se realizará entre el 1 y 11 de septiembre., y en la sección Horizontes, donde se reciben propuestas con tendencias novedosas, estarán los siguientes metrajes:

"Atlantide", del italiano Yuri Ancarani.

"Miracol", del rumano Bogdan George Apetri.

"Piligrimai", del lituano Laurynas Bareisa.

"Il paradiso del pavone", de la italiana Laura Bispuri.

"The Falls", del taiwanés Mong-hong Chung.

"El hoyo en la cerca", del mexicano Joaquín Alejandro del Paso.

"Amira", del egipcio Mohamed Diab.

"À plein temps", del franco-canadiense Eric Gravel.

"107 Mothers", del eslovaco Peter Kerekes.

FOTO TOMADA DE RADIO DEVÍN

"Vera Dreams of the Sea", de la kosovar Kaltrina Krasniqi.

"Les promeses", del francés Thomas Kruithof.

"White Building", del camboyano Javich Neang.

"Anatomy of Time", del tailandés Jakrawal Nilthamrong.

"El otro Tom", del uruguayo Rodrigo Plá.

HARÁN HISTORIA, AUTORIZAN RODAJE DE "EL RETO", LA PRIMERA PELÍCULA EN EL ESPACIO

"El gran movimiento", del boliviano Kiro Russo.

FOTO TOMADA DE PERIODICO AHORA EL PUEBLO

"Once upon a Time in Calcutta", del indio Aditya Vikram Sengupta.

"Rhino", del ucraniano Oleh Sentsov.

"True Things", de la británica Harry Wootliff.

"Inu-oh", del japonés Masaaki Yuasa.

(Azucena Uribe)