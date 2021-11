Fher de Maná fue "El Rey" de los memes en la pelea del "Canelo" Álvarez

Fher Olvera, vocalista de Maná, fue "El Rey" de los memes en la pelea del Saúl "El Canelo" Álvarez contra Caleb Plant. El cantante recibió una ola de críticas en redes sociales por el número musical que presentó previo al enfrentamiento de los pugilistas.

Ayer por la noche se llevó a cabo la pelea entre el boxeador tapatío y el estadounidense en MGM Grand Garden Arena en Paradise, Nevada. Como parte del tan esperado evento deportivo, Canelo Álvarez eligió al intérprete de "Mariposa traicionera" para que cantara "El Rey" mientras lo acompañaba en su trayecto rumbo al ring.

#OrgulloAzteca ??@Canelo se presenta con Fher, vocalista del grupo Maná, y el MGM se vuelve una locura.



?? EN VIVO AQUÍ: https://t.co/E05N3usvLS pic.twitter.com/hfxc64CcFl — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 7, 2021

El público presente en el recinto se emocionó con la presentación del cantante mexicano y corearon el tema original de José Alfredo Jiménez a todo pulmón.

"Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me muera, sé que tendrán que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar", se escuchó al ritmo de la banda. "Llorar y llorar", se oía a coro en el recinto.

Después de escuchar a Fher de Mana cantando en la pelea #caneloVsPlant pic.twitter.com/95ElWhZXj3 — Yaneth (@yanethmarjmnz) November 7, 2021

Sin embargo, en redes sociales la opinión de los internautas estuvo dividida, pues mientras unos ovacionaron a Fher, otros se lanzaron en su contra, lo que provocó una oleada de memes en Twitter.

Fher de Maná se ve fresco pic.twitter.com/wnusfNzFMQ — Jon Zuloaga (@JonZuloaga26) November 7, 2021

¿MANÁ HIZO PLAYBACK?

La mayor crítica en redes fue la interpretación que le dio Fher Olvera a la icónica canción de "El Rey". En esta ocasión, el vocalista de Maná imprimió el famoso tema con su conocido estilo musical desde el túnel donde salió el boxeador.

Como era de esperarse, en cuanto se anunció el nombre del Canelo Álvarez, una de las cámaras se direccionó al lugar donde saldría el tapatío. Ahí ya se encontraba Fher y comenzó a cantar.

Segundos después apareció el boxeador luciendo un traje dorado. Debido a que la toma se centró ambos, los twitteros notaron que aparentemente el cantante había hecho playback.

José Alfredo al escuchar a Fher cantando El Rey pic.twitter.com/7BHO3dFKlo — Frodo Naranja ?? (@frodonaranja) November 7, 2021

El gran perdedor hoy es Canelo después de pagar por el playback que hizo Fher de Maná", "Imagina que es la noche en la que pasarías a la historia como uno de los mejores boxeadores del mundo, pero decides que tu entrada la cante Fher de Maná", "Con todo respeto, que porquería la versión de "El Rey" de Fher de Maná. Si José Alfredo la escuchara se volvería a morir, mejor hubieran puesto la versión de Vicente Fernández", fueron algunas de las criticas que circularon en Twitter.

Los twitteros también criticaron la apariencia de Fher Olvera, tema que durante los últimos años a sufrido el cantante debido a sus supuestas operaciones estéticas y su conocido look. Entre capturas de la presentación, acercamientos a su rostro, gifs de y ediciones, los internautas resaltaron el parecido del intérprete con Denisse de Kalaf.

Fher de Maná en la presentación del Canelo. pic.twitter.com/zmsdaboi4b — TOMY SHELBY (@Elguas0nn) November 7, 2021

Sin embargo, otros internautas saltaron a favor del cantante asegurando que su número fue espectacular y brilló junto al boxeador mexicano.

"Claramente el triunfo del Canelo fue porque Fher de Maná lo escoltó hasta el cuadrilátero", "Canelo con Fher de Maná camino al ring fue de los más divertido hoy", escribieron en Twitter.

No sé si era Fer de Maná o Mickey Rourke #OrgulloAzteca pic.twitter.com/6BeGxkT7Nd — ???? ?????????????????? (@LaComadritaOf2) November 7, 2021

Al parecer, algunos de los usuarios de redes sociales no quedaron contentos con la elección que hizo Saúl "Canelo" Álvarez para su presentación en su reciente disputa deportiva, pero expresaron estar contentos por el triunfo por nocaut que obtuvo el boxeador tapatío frente a Caleb Plant.

#OrgulloAzteca



Que extraño se veía Fher de Maná acompañando al Canelo: pic.twitter.com/m77SR3Geci — Güero Jalisco (@guerojalisco23) November 7, 2021

Nada terminó más madreado que el rostro de Caleb, excepto por supuesto Fher de Maná. pic.twitter.com/We2nIQfaYv — Alex Pérez Pineda (@alexperezpineda) November 7, 2021

Fher de Maná antes de entrar con El Canelo Álvarez pic.twitter.com/hUe7ku7gy0 — Isaac (@IRH06) November 7, 2021

Que raro Fher de Maná en la pelea del Canelo #TeamCanelo pic.twitter.com/0jl5lh1ksD — José Antonio (@srbeaucarnea) November 7, 2021

(Imelda Téllez)